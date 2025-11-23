¡ÚNBA»î¹çÂ®Êó¡Û2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë ¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä vs ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º
¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä vs ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º
ÆüÉÕ¡§2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë
³«ºÅÃÏ¡§¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊCharlotte¡Ë
ºÇ½ª¥¹¥³¥¢¡§¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä 116 - 131 ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º
¡¡NBA¤Î¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥Ûー¥Í¥Ã¥ÄÂÐ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤¬¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊCharlotte¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤¬¥êー¥É¤·30-38¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä¤¬»î¹ç¤òÍÍø¤Ë±¿¤Ó57-62¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤¬»î¹ç¤òÍÍø¤Ë±¿¤Ó82-96¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤ÏÎ¾¥Áー¥àÙÉ¹³¤·¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤¬¥êー¥É¤·116-131¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2025-11-23 09:05:06 ¹¹¿·