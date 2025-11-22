¥ê¥å¥¦¥¸»á¡¢¥¯¥ÞÆù¤ò¿©¤Ù¤ëÆ°²è¤Ë¡ÖÌµ¼Â¤ÎÌ¿¤Î»¦³²¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¡×¤ÎÀ¼¡ÄËÜ¿Í¤¬¡È¤¿¤Ã¤¿°ìÊ¸¡É¤ÇÈ¿ÏÀ
¡¡ÎÁÍý¸¦µæ²È¡¦¥ê¥å¥¦¥¸»á¡Ê39¡Ë¤¬22Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥¯¥ÞÆù¤ò¿©¤Ù¤ëÆ°²è¤ËÈãÈ½¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥å¥¦¥¸»á¤Ï20Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¥Ò¥°¥Þ¡×¤ÎÆù¤ò¿©¤Ù¤ëÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥¯¥ÞÆù¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¾Æ¤¡¢¥¯¥Þ¥«¥ì¡¼¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤!¡×¤È¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥Ò¥°¥Þ¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤·Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¿©¤ÙÊý¤¬¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¿©Ê¸²½¤Ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¡¢ÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤òµ§¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥¯¥ÞÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¡ÖÍÌ¾¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤¬¥¯¥ÞÆù¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ìµ¼Â¤ÎÌ¿¤Î»¦³²¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£¥ê¥å¥¦¥¸»á¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤ÎÌµ¸Â¤ËÊ¨¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤±¤É¤¢¤Ê¤¿¤ÏÌµ¼Â¤Î·Ü¤äÆÚ¤äµí¡¢µû¤Ê¤ó¤«¤Ï»¦¤·¤Æ¿©¤ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤«¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£