今ならU-NEXTが“実質無料”になるプランも。知ってる人だけ得をする「賢くサブスクを利用する方法」
ポイ活芸人の井上ポイントです。趣味はポイ活、特技は効率よくポイントを貯めること。あらゆるポイ活を駆使して、毎年50万円分のポイントを貯めています。2023年〜2024年には110万円分のポイントが貯まりました。ポイントやキャンペーンに振り回されず、ゲーム感覚で節約とポイ活を楽しんでいます。
◆サブスクをお得に利用する方法
最近は映画やアニメ、ドラマなど見放題のサブスクサービスが充実しています。好みのジャンルに合わせて複数登録している方も多いのではないでしょうか。
ここ最近、各携帯会社ではスマホ料金とサブスクサービスのセットでお得になるプランを提供しています。今回はその中から、いくつかのお得なプランをご紹介します。
まずは楽天モバイルのプランです。楽天モバイルでは今年の10月から「Rakuten最強U-NEXT」の提供を開始しました。
「Rakuten最強U-NEXT」は、Rakuten最強プランギガ無制限とU-NEXT見放題がセットになったプランです。別々で契約すると、Rakuten最強プランが3,278円（税込）でU-NEXTが2,189円（税込）で合計5,467円（税込）です。
これをセットで契約すると合計4,378円（税込）となり、毎月1,089円もお得になります。ちなみに家族で楽天モバイルを契約すると家族割引が利用できるので、110円引きとなり月額4,268円（税込）です。
Rakuten最強プランは何ギガバイト利用しても3,278円（税込）なので、気にせずU-NEXTを観ることができます。
◆今ならU-NEXT分が実質無料に
そして、Rakuten最強U-NEXTプランの提供開始を記念して、特別価格になるキャンペーンが開催されています。今なら月額3,278円（税込）で契約できます。つまり、U-NEXT分が完全無料になるというわけです。こちらも家族割引を適用すれば110円引きになり、3,168円（税込）です。
キャンペーンは1月31日（土）まで開催されていて、それまでは毎月特別価格で利用できます。
◆ドコモユーザーはAmazonプライムがお得
ドコモではAmazonプライムをお得に利用できます。ドコモ経由でAmazonプライムの契約をすると、毎月20％相当がポイント還元されます。通常Amazonプライムの月額料金は600円（税込）なので、毎月120ポイント還元です。なお、ahamoユーザーも対象となります。
ドコモ経由でAmazonプライムを契約すれば実質480円ということになり、年間で5,760円です。Amazonプライムの年間プランは5,900円（税込）なので、年間で契約するよりもドコモ経由で月間で契約した方がお得になります。もしAmazonプライムが必要なくなった場合に解約しやすいというのもメリットです。
すでにAmazonプライムを契約している方も、ドコモユーザーなら今から契約を切り替えることができます。年間プランを契約していれば日割りで残金が返金されます。さらに、はじめてAmazonプライムを契約する場合は3か月間600円引きになるキャンペーンも開催中です。
還元されるのはdポイント（期間・用途限定）で、有効期限は進呈日から12か月後の末日となっています。1年経つと失効してしまうので、早めにd払いやAmazonなどで利用してしまうのがおすすめです。
◆ソフトバンクでは対象サービスが20%還元に
ソフトバンクでもお得な優待特典を提供しています。対象のサブスクサービスを契約すると、最大20％のPayPayポイントが還元されます。エントリーして対象のサービスへ加入し、そのサービスの月額料金の支払いをソフトバンクまとめて支払いに設定するとポイントが還元されます。
対象サービスはNetflixやU-NEXT、Hulu、DAZNなど。サービスによって還元率が異なる点に注意してください。また、還元されるのは対象サービスの月額利用料の税抜き価格に対して適用されます。そして、対象サービスをすでに利用している方でも利用可能です。
◆サブスクをお得に利用する方法
最近は映画やアニメ、ドラマなど見放題のサブスクサービスが充実しています。好みのジャンルに合わせて複数登録している方も多いのではないでしょうか。
まずは楽天モバイルのプランです。楽天モバイルでは今年の10月から「Rakuten最強U-NEXT」の提供を開始しました。
「Rakuten最強U-NEXT」は、Rakuten最強プランギガ無制限とU-NEXT見放題がセットになったプランです。別々で契約すると、Rakuten最強プランが3,278円（税込）でU-NEXTが2,189円（税込）で合計5,467円（税込）です。
これをセットで契約すると合計4,378円（税込）となり、毎月1,089円もお得になります。ちなみに家族で楽天モバイルを契約すると家族割引が利用できるので、110円引きとなり月額4,268円（税込）です。
Rakuten最強プランは何ギガバイト利用しても3,278円（税込）なので、気にせずU-NEXTを観ることができます。
◆今ならU-NEXT分が実質無料に
そして、Rakuten最強U-NEXTプランの提供開始を記念して、特別価格になるキャンペーンが開催されています。今なら月額3,278円（税込）で契約できます。つまり、U-NEXT分が完全無料になるというわけです。こちらも家族割引を適用すれば110円引きになり、3,168円（税込）です。
キャンペーンは1月31日（土）まで開催されていて、それまでは毎月特別価格で利用できます。
◆ドコモユーザーはAmazonプライムがお得
ドコモではAmazonプライムをお得に利用できます。ドコモ経由でAmazonプライムの契約をすると、毎月20％相当がポイント還元されます。通常Amazonプライムの月額料金は600円（税込）なので、毎月120ポイント還元です。なお、ahamoユーザーも対象となります。
ドコモ経由でAmazonプライムを契約すれば実質480円ということになり、年間で5,760円です。Amazonプライムの年間プランは5,900円（税込）なので、年間で契約するよりもドコモ経由で月間で契約した方がお得になります。もしAmazonプライムが必要なくなった場合に解約しやすいというのもメリットです。
すでにAmazonプライムを契約している方も、ドコモユーザーなら今から契約を切り替えることができます。年間プランを契約していれば日割りで残金が返金されます。さらに、はじめてAmazonプライムを契約する場合は3か月間600円引きになるキャンペーンも開催中です。
還元されるのはdポイント（期間・用途限定）で、有効期限は進呈日から12か月後の末日となっています。1年経つと失効してしまうので、早めにd払いやAmazonなどで利用してしまうのがおすすめです。
◆ソフトバンクでは対象サービスが20%還元に
ソフトバンクでもお得な優待特典を提供しています。対象のサブスクサービスを契約すると、最大20％のPayPayポイントが還元されます。エントリーして対象のサービスへ加入し、そのサービスの月額料金の支払いをソフトバンクまとめて支払いに設定するとポイントが還元されます。
対象サービスはNetflixやU-NEXT、Hulu、DAZNなど。サービスによって還元率が異なる点に注意してください。また、還元されるのは対象サービスの月額利用料の税抜き価格に対して適用されます。そして、対象サービスをすでに利用している方でも利用可能です。