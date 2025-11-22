「キャビンアテンダント」の年収は“平均約600万円”！ 空港で働く「グランドスタッフ」との年収差は？

「キャビンアテンダント」の平均年収は“約600万円”

キャビンアテンダントは座席の案内や機内食の提供、乗客の安全確保や緊急時の対応などを行う職種です。航空客室乗務員やフライトアテンダントとも呼ばれており、厚生労働省の職業情報提供サイト「job tag」では「客室乗務員」と表記されています。

厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査」を基に、航空機客室乗務員の給与を表1にまとめました。平均年収は約596万円です。

なお、月収は「きまって支給する現金給与額」、ボーナスは「年間賞与その他特別給与額」を参照、企業規模計10人以上、男女計の数値です。

表1

項目 金額 月収 40万5000円 ボーナス 110万700円 年収（月収×12ヶ月＋ボーナス） 596万700円

出典：厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」を基に筆者作成



「空港グランドスタッフ」の平均年収は“約500万円”

空港グランドスタッフとは、乗客の搭乗手続きや搭乗案内など航空関連の地上での業務全般に従事する職種を指します。厚生労働省の職業情報提供サイト「job tag」では、「旅客・貨物係事務員」の職業分類となり、鉄道の駅務員と同じです。産業としては、「運輸業・郵便業」に属しています。

前述の厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」を基に、空港グランドスタッフを含む「運輸・郵便事務従事者」の給与を、表1と同様に表2にまとめました。平均年収は506万円です。

この金額は空港グランドスタッフに限定したものではありませんが、キャビンアテンダントとは100万円近い年収差があるといえます。

表2

項目 金額 月収 34万4800円 ボーナス 92万2400円 年収（月収×12ヶ月＋ボーナス） 506万円

出典：厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」を基に筆者作成



年収差は“およそ100万円”！ キャビンアテンダントの年収が高い理由とは？

キャビンアテンダントの年収が空港グランドスタッフよりも高い理由はいくつか考えられます。

代表的な理由として挙げられるのは、勤務時間の長さや高度な対人・語学スキルが求められる点です。国際線は、宿泊を伴う乗務になるケースがあり、業務に要求されるレベルが高いという特徴があります。業務に伴い、時間外手当なども年収に影響していると考えられるでしょう。

また、高い語学力を求められる場面もあるため、対人・語学スキルの実践的なレベルの高さも年収の高さにつながっているのかもしれません。



まとめ

キャビンアテンダントの平均年収は約600万円である一方、空港グランドスタッフの平均年収は約500万円と約100万円もの差があります。キャビンアテンダントは勤務時間が長く、高い対人・語学スキルも必要になるため、年収が高い傾向です。

ただし、これはあくまで平均値になります。経験・年齢・企業規模などによって年収が大きく異なる点には留意しましょう。



