º´µ×»Ô½Ð¿È¤Î¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ç¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¡Ö¾®ÎÓ¥¢¥Ê¡×¤¬21hÆü¡¢Êì¹»¤Îº´µ×Ä¹À»¹â¹»¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁªÂò¤ÇÀ¸¤­¤ëÎÏ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö¼«Ê¬¤Î³Ú¤·¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¡¢Àµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¥Ð¥ó¥Ð¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬Áª¤ó¤À¤³¤È¤Ã¤ÆÀäÂÐ¤Ë´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡×

¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤ò¤â¤Äº´µ×»Ô½Ð¿È¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡Ö¾®ÎÓ¥¢¥Ê¡×¡£

Êì¹»¤Îº´µ×Ä¹À»¹â¹»¤ÇÅö»þÃå¤Æ¤¤¤¿À©Éþ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«ー¥È»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¹Ö±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¸½ºß43ºÐ¤Î¡Ö¾®ÎÓ¥¢¥Ê¡×¡£103¼Ò¤ÎºÎÍÑ»î¸³¤ò¼õ¤±¤Æ½¢¤¤¤¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Î»Å»ö¤ò25ºÐ¤Ç¼­¤á¡¢17Ç¯Á°¡¢°ÂÄê¤·¤¿²ñ¼Ò°÷¤«¤éÀµÈ¿ÂÐ¤Î·Ý¿Í¤ÎÆ»¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£

¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁªÂò¤ÇÀ¸¤­¤ëÎÏ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¹â¹»»þÂå¤«¤éÂç³Ø¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡¢·Ý¿Í¤ò»Ï¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Î»×¤¤¤ä¿ÍÀ¸¤Î¹Í¤¨Êý¤Ê¤É¤òÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

1Ç¯À¸¤«¤é3Ç¯À¸¤Î´õË¾¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤ª¤è¤½40¿Í¤¬¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤­¼Áµ¿±þÅú¤Ç¤Ï¼õ¸³¤ÎÁêÃÌ¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

2Ç¯À¸
¡Ö¹¥¤­¤Ê¤è¤¦¤ËÀ¸¤­¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¼«Ê¬¤¬¤Þ¤À¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼«Ê¬¤â¹¥¤­¤Ê¤è¤¦¤ËÀ¸¤­¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×

3Ç¯À¸
¡ÖÂ¾¿Í¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿Æ»¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤ÀÆ»¤¬Àµ²ò¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÖÎÉ¤¤À¸¤­Êý¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×

ºÇ¸å¤ÏÀ¸ÅÌ¤ò´¬¤­¹þ¤ó¤Ç¾®ÎÓ¥¢¥Ê¤ÎÆÀ°Õµ»¡¢¡ÖÁá¸ý¸ÀÍÕ¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¡×¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£