不倫した人たちの人生は、イージーモードとはいかないようです。たくさんの人を傷つけた罰として、それ相応の償いをしなくてはいけないため、幸せとは程遠い人生になる場合が多いでしょう。今回は、離婚後、生活に困窮している元夫の話をご紹介いたします。

支払いのせいで生活に困窮

「毎日子育てに奮闘していたある日、夫の不倫が発覚しました。子どものことで頭がいっぱいで夫の行動なんて気にも留めていませんでしたが、思い返すとたしかに不審な行動が多かった気がします。

私は夫が不倫をしたら離婚すると決めていたので、別れるための話し合いを始めました。夫は子どもと暮らせなくなることを嫌がってたけど、それなら最初から不倫なんてしなければいい話ですよね。時間はかかったけど、なんとか夫とは離婚が成立。親権は私が持ち、子どもとは月に1回の面会を許可しました。

離婚から数年たったけど、子どもは元気にスクスク育ち、私も頑張って働いていて毎日充実しています。一方、夫は離婚後に仕事でトラブルを起こしたため退職し、そのあとは転職を繰り返しているようです。私への慰謝料と養育費の支払いで生活は困窮しているのだとか。不倫相手とは別れたらしいけど、彼女も夫と同じように苦しい生活をしていると聞きました。不倫したらこんな風に転落人生になるのだと、この2人を見て思いましたね」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2025年9月）

▽ 奥さんが子育てを頑張っているときに、よその女に手を出して不倫したのですから、罰を受けてもらうのは当然ですよね。不倫は誰も幸せにならないのに、なぜしてしまう人が後をたたないのでしょうか。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。