

独創的なバカレシピを続々と開発している野島慎一郎氏





『週刊プレイボーイ』で「激ウマ!! バカレシピ研究所」を連載中のB級フード研究家・野島慎一郎（のじま・しんいちろう）さん。今回の"バカレピ"は、セブン-イレブンで話題の極太生麺と激辛チキンカレーを使った「豚ラーメン用極太麺の激辛カレーまぜそば」！

【写真】「豚ラーメン用極太麺の激辛カレーまぜそば」のレシピ

【今回の食材】

・極太麺1食入（セブン-イレブン） 1〜2個

・激辛チキンカレー180g（セブン-イレブン） 1個

・7P 北海道産 スイートコーンのコーンポタージュ（セブン-イレブン） 1個

・とろけるチーズ 適量

・煮卵 1個

・プリングルズHi！ CHEESE！（ケロッグ） お好みで

野島 助手くん！ セブンの豚ラーメンの極太麺と液体スープがついに別売りされ始めたぞ！

助手 えっ！ ゆでたての豚ラーメンを家で食えるってこと!?

野島 そのとおり！ 早速食べてみましたが、スープはチルドの豚ラーメンよりもパンチが利いてるし、麺はゴワゴワ食感が見事！ 今やそのへんのスーパーでも二郎系の麺やスープを買えるようになりましたが、これは一段も二段も突き抜けてますね。

助手 ヤベ〜！ もやしもセブンで調達できるし、毎日家で二郎系ラーメン食えるじゃん！

野島 さすがにそれは塩分過多です。このスープ1人前の食塩相当量は7.9g。これだけで1日の摂取目標量超え。大盛りってことで2人前作って、スープ完飲なんてのを毎日繰り返しちゃったら、おじさんの体が取り返しのつかない事態に!!

助手 グエー!! 手軽だからこそよけいに寿命を縮めやすくなるというトラップ！

野島 でも麺なら大丈夫だし、この麺を豚ラーメン専用にしてしまうのは惜しい。そこで今回はこの極太麺を使った別の激ウマ麺料理を作りましょう！

助手 ぜひ頼むッス！ どんなスープを作るんでしょ？

野島 ベースとするのはセブンのレトルト「激辛チキンカレー」です。これ、ブートジョロキアのガチな辛さの中にうまみがちゃんとあって、超オススメ！

助手 これだと、おいしく食べられる人が限られちゃうだろ！



（１）ゆでる！ 鍋にたっぷりのお湯を沸騰させ、豚ラーメン用極太麺をゆでる。ゆで終えたら麺をざるに上げて水気を切ろう。別で熱湯を用意できるなら麺にかけ、ぬめり取りできるとなおよし







（２）混ぜる！ 麺をゆでている間に激辛チキンカレーとコーンポタージュをそれぞれレンチンし、食器に移してかき混ぜておく。冷めてしまったら再度レンチンし、アツアツの状態にしよう





野島 なので、ここにコーンポタージュも混ぜます。辛さがマイルドになるし、洋風のダシ感も出るので、まぜそばのタレにピッタリ。麺をゆでたら水気を切り、アツアツの状態で豪快にぶっかけましょう。

助手 なるほど、カレーまぜそばにするんスね！ しかしこれ、まだまだ辛そうッス......！



（３）仕上げ！ 麺を丼に移したら（２）を全量ぶっかけ、アツアツのうちにチーズをかけて熱でとろけさせる。あとは煮卵をのせ、お好みでプリングルズを添えたら完成。手際よく盛りつけよう







（４）再び混ぜる！ 食べる前には全体をよくかき混ぜ、麺にどっぷりとカレー＆コーンポタージュを絡ませること。激辛カレーに潜んだうまみが引き出され、感動的なウマさに！ お試しあれ！







（５）完成！「豚ラーメン用極太麺の激辛カレーまぜそば」





野島 さらにとろけるチーズもふりかけてマイルド化＆コクアップです。あとは煮卵やお好みでプリングルズものせたら、よく混ぜて食べてみて！

助手 うおおっ、これすっげーアリ！ 後から辛さが激しく追いかけてくるんだけど、入り口がまろやかになってることで激辛カレーに潜んだうまみをうまく引き出してるッス！ 極太麺との相性も完璧すぎるじゃん！

野島 濃いめの味ならこの極太麺と勝負できるんで、ぜひいろいろ試してみてほしいですね！

助手 ちなみにこれだと食塩相当量はどのくらいになるの？

野島 えーと......あっ、麺にも2.5g入ってるか。じゃあこれも合計8gくらいいくかな。

助手 全然ダメじゃねーか！

撮影／野島慎一郎