投資アドバイザー・鳥海翔氏が複眼で読む！「今やらない奴に明日は来ない」速さ優先、そして少し背伸びせよ『新NISA結局どうすればいいんだろうと悩む方へ！金額別新NISAシミュレーションと年内戦略について紹介します！』

『新NISA結局どうすればいいんだろうと悩む方へ！金額別新NISAシミュレーションと年内戦略について紹介します！』と題し、投資アドバイザー・鳥海翔氏が新NISAの活用戦略を徹底解説した。鳥海氏は冒頭から「新NISAのポイントは、早くやるっていうのと、金額を多く入れる。この2つがポイントです」と断言し、ありがちな“様子見”スタンスを一刀両断している。



動画では、1,800万円の非課税枠をどんなペース・どんな金額で埋めていくかをテーマに、年利5％を前提とした複数パターンのシミュレーションを実施。年間360万円から60万円まで、投資額と期間の組み合わせを変えながら、「同じ元本でも、どのタイミングで入れたか」で最終的な資産額がどう変わるのかを比較していく。積立終了時点だけを見ると一見「長くコツコツ派」が有利に見える場面もあるが、運用期間を揃えて並べると「前倒しで入れた資金が圧倒的に強い」という現実が数字ではっきり示される。



そのうえで鳥海氏が強調するのは、「同じ元本だったら前倒しが勝つ」というシンプルな原則である。ただし話はそこで終わらない。「スタートが遅れても、金額を増やせば巻き返せるのか」という、実際の初心者がつまずきがちな疑問にも踏み込む。毎月の積立額を変えたり、開始時期を5年ずらしたりといったパターンをぶつけ合い、「どこまでならお金の多さが遅れをカバーできるのか」「どのラインを超えると、もう時間差に勝てなくなるのか」を具体的な数値であぶり出していく構成になっている。



そこで見えてくるのが、「遅れを取り戻すためには、想像以上に大きな金額が必要になる」という冷徹な事実である。鳥海氏は、同じ期間で見れば有利なはずのプランでも、スタートが5年遅れただけで一気に不利になるケースを紹介しつつ、「金額よりも早くを優先してください」と改めて釘を刺す。どちらが勝つかを決める本質は「1,800万円にどちらが早く到達するか」であり、ただ金額が大きい方が勝つわけではないという、新NISAの使い方に直結する視点を示している。



こうしたシミュレーションを踏まえ、話題は「年内に何を決め、どう動くか」という実務的な戦略へと移っていく。鳥海氏は、2025年のうちに「2026年に毎月いくら投資するのか」を決め、11～12月のうちに証券会社で自動積立の設定まで完了させるべきだと主張する。その際の金額は「無理なくできるライン」ではなく、「ちょっと厳しいが頑張れば3年間は続けられそうな背伸びライン」に置くべきだとし、初期3年間の負荷が将来の資産形成を大きく左右すると語る。



さらに鳥海氏は、「理解できたらやる」「時間ができたらやる」という先延ばし思考をバッサリ切り捨て、「今やらない奴に明日は来ない」と挑発的に一言。うまくいく人は、不安が残っていてもまず動き、必要に応じて軌道修正していくと述べる。そして積立設定を先に終わらせ、その後で固定費や変動費の見直しを行いながら家計の帳尻を合わせていくという“行動優先の順番”を提示している。



最後に、1,800万円の枠をどう埋めるか悩んでいる初心者に向けて、鳥海氏は「3年間背伸びを続けられたら、見える景色はきっと変わっている」とメッセージを送る。金額別シミュレーションの具体的な数字や、各パターンの勝ち負けが入れ替わる境界線などは動画内で丁寧に示されているため、新NISAのスタートダッシュをどう切るか真剣に考えたい人ほど、実際のグラフと数値を追いながら自分のプランに落とし込みたくなる内容である。



本編は、新NISAで何から手を付ければよいか迷っている人や、2025年末までに具体的な積立金額と年内戦略を固めたい人にとっても非常に参考になる内容である。