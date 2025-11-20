懲役太郎氏が断罪、BTSメンバー宅侵入事件の闇「普通は不可能」50代日本人ファンの異常な執念とは
懲役太郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「懲役太郎サブチャン」で「暗証番号を何度も押して解読侵入！狂ってる」と題した動画を公開。韓国の人気グループBTSのメンバー宅に日本人女性が侵入した事件を取り上げ、その常軌を逸した行動を「日本の恥さらし」と厳しく批判した。
動画で懲役太郎氏は、50代の日本人女性がBTSのメンバーが住むマンションに侵入しようとし、韓国の警察から調査を受けた事件について言及。懲役太郎氏は、この女性が玄関のボタン式ロックの暗証番号を「何度も何度も繰り返して」押し、解読して侵入したという手口に「普通は不可能でしょ」と驚きを隠せない様子で語った。
この執念深い行動に対し、懲役太郎氏は「その頑張りをまともなことにやりなさいよ」と呆れつつ、アーティストが受ける精神的なダメージを案じた。特に、メンバーが兵役を終えて帰宅した先で、見知らぬ人物が家にいる恐怖は計り知れないと指摘。「トラウマだよこれ」と、アーティストの心情を慮った。
さらに懲役太郎氏は、自宅の住所が特定され、海外からわざわざ 찾아来てまで侵入を試みるというストーカー行為そのものに強い嫌悪感を示した。懲役太郎氏は、このような行為が日本のイメージを著しく損なう「日本の恥さらし」であると断じ、ファンの度を越した行動に警鐘を鳴らした。
