橋本環奈と“2ショット”撮影が可能に 東京・大阪・博多で実施
韓国発のセルフフォトプリント「人生4カット」と時計ブランド『Angel Heart（エンジェルハート）』がコラボレーションし、ブランドミューズ・橋本環奈の特別コラボレーションフレームが登場する。
【画像】橋本環奈と“2ショット”撮影…人生4カットコラボフレーム
コラボフレームは、華やかな限定デザインとなり、まるで橋本と2ショット写真を撮るような特別な体験ができる。『Angel Heart』のスペシャル企画として、対象店舗で時計を購入すると、「人生4カット」での撮影を無料で体験できる。
「人生4カット」は、韓国国内市場シェア50%以上のプレミアムフォトブランド。「盛れないプリクラ」として今までにない地位を確立し、アイドルのカムバック時期やセンイル（誕生日）の推し活として、推しを楽しむ国内外の新たな文化として、MZ世代を筆頭に多くの顧客を魅了。多くのK-POPアイドルやアニメーションとのコラボフレームが登場している。
『Angel Heart』は、進学や入社、新たな一日の始まりなど、人生の大切な節目を迎える女性に寄りそうファーストウォッチとしてぴったりなブランド。2004年4月に誕生して以来、多くの女性に親しまれている。
『Angel Heart』のオンタイム渋谷ロフト店、moveなんばマルイ店、move博多マルイ店で腕時計で購入すると、同館内で展開中の「橋本環奈×Angel Heart」コラボフレーム（通常1000円）が無料となる。
【Angel Heart x 人生4カット】コラボフレーム
フレーム：全1種（2枚1セット/With フォトフレーム）
販売期間：2025年11月21日（金）〜2026年月1日8日（木）
価格：Angel Heart限定コラボフレーム 1000円（税込）
対象店舗
１.渋谷ロフト6階アート&カルチャーフロア フォーラムB
２.なんばマルイ3階
３.博多マルイ3階
