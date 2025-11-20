「東京造形大学サイコー！」と粘土でホラーな作品を造形したりイラスト描いてる美大生、ピエロ大好き人間さん（@I_LOVE_Clown）。

今回、SNSで話題となっているのは飼い犬とのお散歩中に撮影された1枚の写真。一体どんな写真が撮影されたのでしょうか…。

偶然撮れた?衝撃ショット?

右目が緑色に光り、今にもレーザー光線を出しそうな雰囲気のある1枚の写真。 撮影したピエロ大好き人間︎さんによると、この写真は「たまたま撮影できたもの」だそうです。 普段から暗い場所で撮影するとこうなるわけではなく、偶然の1枚だったとのことです。

写真に写っているのは、8歳の「あんみつちゃん」。 保護犬だったあんみつちゃんを引き取り、今では大切な家族の一員です。

12万いいねの大反響

今回の投稿は、Xで20日時点で12万件もの「いいね」の反響があり、 「まさかこんなに伸びるとは思わず、ビックリしました！」と率直な驚きを語っています。

寄せられたコメントの中には「デデンデンデデン！デデンデンデデン！！」「未来からきたのかな」「右目からレーザー光線出してそう」「犬型ターミネーターだな、、敵じゃんw」「I'LL BE DOG」といったユニークな声も多く、SNSならではの盛り上がりを見せていました。

ピエロ大好き人間︎さんはXで愛犬の様子のほかに様々なアートやデザインを投稿しており、関心のある方は、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

取材協力：「ピエロ大好き人間︎」さん（@I_LOVE_Clown）

※本記事は投稿者の許可を得て掲載しています。ご協力いただき、誠にありがとうございました。