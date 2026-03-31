真っ白でふわふわ、綿あめのようなフォルムが自慢のビションフリーゼさん。お散歩中に強風に吹かれてしまって…思った以上に作画崩壊する光景が話題になっているのです。 まるで漫画のキャラクターのような、思わず笑顔になるそのお姿は記事執筆時点で369万回を超えて表示されており、4.7万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：散歩をしている『モフモフの犬』→強風に吹かれた結果…『作画崩壊』して