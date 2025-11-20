この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画『なかなか相談できない骨盤底筋群と尿漏れ』で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、女性に多い尿漏れについて語った。片岡氏は、人に言いづらい尿漏れの悩みについて「くしゃみをした時に、あ、出ちゃった。歩いてる時に、あれ？知らない間に濡れてる。お風呂から出た後に、いきなりお水がドバッと出てきた。そんな経験はないでしょうか？」と視聴者に問いかけ、多くの人が密かに抱えるトラブルであると指摘した。



片岡氏によると、こうした尿漏れの背景には骨盤底筋の緩みがあり、それを招いているのは「やはり血行不良」だという。「日常生活では、内転筋をしっかり使うこと、また骨盤底筋を意識して動くことがなかなかなくなってきてしまいます」と述べ、現代の“椅子中心の生活”や、立ったり座ったりといった動作が減ったことによる身体への影響を強調した。



さらに、「骨盤底筋を鍛えるっていうことを意識していかないと、どんどんどんどん緩んでしまって、いつの間にか尿漏れにも繋がっていってしまうんです」と注意を促す片岡氏。「この骨盤底筋というのは、尿と血と肛門が繋がっているんですが、その部分もしっかり鍛えてあげることで、尿漏れも防ぐようになっていくんですね」と、骨盤底筋トレーニングの重要性を呼びかけた。



また、実際にできるトレーニング方法については「コメントに書いておきました」と動画を締めくくり、視聴者に具体的なアドバイスも提供している。