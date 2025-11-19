Hey! Say! JUMPのキャッチーでプリチーなダンスに注目！最新アルバム収録曲「メロリ」MV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Hey! Say! JUMPが11月26日にリリースするニューアルバム『S say』より、収録曲「メロリ」のMVが公開となった。

■有岡大貴考案！青春の記憶が甦るエモくてメロいMV

「メロリ」は、おしゃれな曲調とちょっぴり重ための愛が絡み合ったポイズン＆ポップな楽曲。作詞・作曲にはYouTube登録者数50万人超えのベーシストMINAを迎え、ベーシストならではのベースラインやこれまでのJUMPの楽曲とはひと味違うメロディが際立つ1曲だ。さらに、アイドル全開のダンスをスパイスに加え、リスナーをHey! Say! JUMPのメロさで沼らせる。

「メロリ」MVは、有岡大貴が企画を考案。懐かしさと切なさで胸が張り裂けそう、でもやっぱり愛おしい…そんな青春時代を振り返ったときのような「エモさ」「メロさ」を味わえるMVを目指して制作された。ふと見つけて再生したビデオには「私が、あの頃好きだった彼」の映像が。とにかく懐かしく、誰しもの胸にグサグサと刺さりまくる、淡い青春の記憶が甦る。

懐かしさ＝Hey! Say!（平成）を感じる質感を表現するため、ガラケー・写ルンです・チェキなど様々な種類のカメラを用いて撮影。まさにメンバーと一緒に過ごした青春のような映像は、観る者の脳内で淡い記憶を呼び起こす。

■八乙女光はカラオケ、山田涼介はバスケ…MV撮影で遊び尽くす！

1日中遊び尽くした今回のMV撮影。卓球・カラオケ・ゲームセンター・ボウリング・プリクラ・オープンバス・ボルダリング・バスケ・遊園地・もんじゃ…MVはもちろん、ロケならではのメイキングも見どころ盛りだくさんでボリューミー。

朝8時、まずは八乙女光の熱唱（「ウルトラソウル」B’z）から撮影はスタート。朝から無理だよ…と言いながら、有岡・高木雄也（「高」は、はしごだかが正式表記）も相手で応戦。ボウリングシーンでは、高木が見事ストライクを獲得してひと盛り上がり。そして、ゲームセンターでは、7人でプリクラを撮影する貴重なシーンも観ることができる。ボルダリングに挑戦したのは、知念侑李・有岡・薮宏太。有岡は上まで登れたものの、降りるのが怖くなり、薮にお尻を支えられてなんとか着地。知念は持ち前の運動神経と筋肉を生かし、高難易度のルートも難なくクリア。バスケシーンでは、山田涼介が意味不明なフォームで見事シュートを決め、笑いと拍手を獲得。その後の遊園地でたくさん遊び、踊り、最後はもんじゃ焼き屋さんで乾杯し、撮影は終了。知念・有岡は、撮影後も居残りでもんじゃを堪能していた。他にもゲームや乗り物を楽しむ、素の表情のメンバーがたくさん観られるメイキングは、初回限定盤2購入者のみのホームビデオとして、大切に保管しよう。

■一度観れば誰でも真似できる振り付け

そして、劇的メロメロリなダンスも「メロリ」をよりいっそう楽しむためのポイント。顔の近くで指を動かす振り付け、ギャルピースのポーズでお尻をバウンドさせる動きや、口元で「メ」を作るポーズなど、一度観れば誰でも真似できる。簡単で、キャッチーで、プリチーなダンスにも注目しよう。

まだまだかわいく踊れる、デビュー19周年目に突入したHey! Say! JUMP。振付師にも褒められた“THEアイドル”有岡は、撮影現場で伊野尾慧にかわいく踊る方法を伝授。今では、伊野尾もかわいさ監督として、SNSで頑張っている。

今後もTikTokをはじめ、様々なSNSで「メロリ」ダンス動画を投稿予定。動画をチェックしつつ、ぜひ一緒に踊ってみよう。

■リリース情報

2025.11.26 ON SALE

ALBUM『S say』

■関連リンク

アルバム特設サイト

https://www.storm-labels.co.jp/s/js/discography/LCCA-6232

Hey! Say! JUMP OFFICIAL SITE

https://www.storm-labels.co.jp/s/js/artist/J0007

https://starto.jp/s/p/artist/15

■【画像】Hey! Say! JUMPアーティスト写真