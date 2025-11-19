NBAの“キング”も唸る「1試合3本塁打＆10奪三振」の衝撃 大谷翔平とカリーの共通点をレブロンが指摘「多くの方法で脅威を与えられる」
大谷の衝撃的な活躍はNBAにも轟いているようだ(C)Getty Images
他競技のトッププレーヤーにも影響力は届いているようだ。
現地時間11月18日、NBAレイカーズのレブロン・ジェームズらがホストを務める米ポッドキャスト番組『Mind the Game』は、ウォリアーズのステフィン・カリーがゲスト出演した最新エピソードのパート2をYouTube上に公開。その中でドジャースの大谷翔平が話題に上がっている。
【動画】「これが7億ドルの価値」大谷翔平の1試合3発をまとめてチェック
今季も多くの伝説を作った大谷だが、その中でも特に衝撃を与えた試合は、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第4戦だろう。「1試合3本塁打＆10奪三振」という離れ業をやってのけ、この驚異的な二刀流パフォーマンスにNBAの“キング”も唸ったようだ。
番組内では、カリーを評する際に大谷が引き合いに出された。「『NLCSで1試合10奪三振の投手がいた』と言われれば、『すごい投手だ』と思うだろう。その上で、『1試合3本塁打の選手もいる』と送られてきたらどうだ？」と問いかけ、「それが同じ選手なんだ」と大谷の異次元ぶりを強調した。
この大谷の並外れた多才さをカリーと重ね合わせ、「ステフが史上最も危険な選手の一人なのは、非常に多くの方法で脅威を与えられるからだ」「それが彼を史上最も優れたシューターにし、史上最大の脅威の一つにしていると思う」と続けたレブロン。多面的な強さを二人の共通点として語った。
まさに野球界の常識を覆す大谷。驚愕の二刀流が炸裂したブルワーズ戦は、歴史的な一戦として後世まで語り継がれるだろう。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。