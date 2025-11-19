『SANDA』第8話「究極のわがままは恋愛といいまして」あらすじ＆場面カット公開
2025年10月3日（金）から、MBS・TBS・BS-TBS ”アニメイズム” 枠ほかにて放送中の異色のサンタクロース・ヒーローアクション『SANDA』。第8話のあらすじと先行カットが公開された。
『SANDA』は、「マンガ大賞2018」大賞にはじまり、主要マンガ賞4冠など、数々の賞を総なめにした『BEASTARS』の板垣巴留による漫画作品。超少子化時代を迎え、子どもが過剰に保護された近未来の日本を舞台に描かれる、異色のサンタクロース・ヒーローアクション。
第8話のあらすじはこちら。
＜第8話「究極のわがままは恋愛といいまして」＞
生天目に追い詰められたサンタは、冬村のおかげで難を逃れた。
しかし、子どもの願望はサンタの心臓に大きな負担をかけ、生天目の望みを叶えていない負い目があるサンタは、心臓を強くしようと決意。
三田は、さっそく二胡の願いを叶えようとするが、キスをせがまれ動揺のあまり、二胡の前でサンタに変身しそうになり……。
＞＞＞第8話先行カットをすべてチェック！（写真9点）
（C）板垣巴留（秋田書店）／SANDA製作委員会
