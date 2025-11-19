キャメル珈琲（東京都世田谷区）が運営するカルディコーヒーファームが、福袋限定のオリジナル商品や人気商品が21点入った「食品福袋」、コーヒーを詰め合わせた「ドリップコーヒー福袋」など計5種類の福袋を発売。11月19日から事前抽選販売の受付を実施しています。

【画像】人気商品21点も気になる！ バッグのデザインが異なる！ 5種類、全部見せ！

「食品福袋」は、和食材ブランド「もへじ」の干支商品やカルディコーヒーファームの人気商品などが約21点入っています。コットン生地のトートバッグ付きで、サイズは縦39.5センチ、横44.5センチ、マチ12.5センチ、持ち手60センチ。価格は5000円（以下、税込み）。

ドリップコーヒーが28杯分入った福袋「ドリップコーヒー福袋」は、「ニューイヤーブレンド2026（6個）」「干支珈琲 ケニア ニエリ地区 ダークロースト（6個）」「ブルーマウンテンブレンド（6個）」「タイドイトンコーヒー（6個）」「パナマ ゲイシャ（4個）」、2WAYタイプのバッグがセット。価格は3500円。

3種のコーヒーが入った福袋「コーヒー福袋人気セット」は、「ニューイヤーブレンド2026（200グラム）「ブルーマウンテンブレンド（200グラム）」「ブラジル ダークロースト カルモデミナス地区（200グラム）」、青を基調としたデザインのバッグがセットで、サイズは縦24センチ、横33センチ、マチ13cmセンチ、持ち手30センチ。価格は3000円。

同じく、3種のコーヒーが入った福袋の「コーヒー福袋豪華セット」は、「ブルーマウンテンNo.1（200グラム）」「モカマタリ（200グラム）」「干支珈琲 ケニア ニエリ地区 ダークロースト（200グラム）」、コーヒー豆柄のキルティングトートバッグがセットで、サイズは縦23センチ、横30センチ、マチ12センチ、持ち手35センチ。価格は6000円。

公式オンラインストア限定の福袋「オンラインストア限定プレミアムコーヒー福袋」は、「ニューイヤーブレンド2026（200グラム）」「パナマ ゲイシャ（200グラム）」「ニカラグア ブエノスアイレス農園（200グラム）」「カフェカルディドリップ コロンビア ウィラピンクブルボン（4個）」「カフェカルディドリップ エルサルバドル2024カップ・オブ・エクセレンス1位」「カフェカルディドリップ メキシコ2024カップ・オブ・エクセレンス2位」など計9種類のコーヒーがセット。キルティング素材でトートバッグと巾着として使用できるバッグが付属し、サイズは縦30センチ、横33センチ、マチ15cmセンチ、持ち手31センチ。価格は8000円。

「食品福袋」は実店舗、公式オンラインストアでの事前抽選販売で、当選した場合のみ店舗にて購入可能。抽選申し込み期間は12月3日午後11時59分まで。

「オンラインストア限定プレミアムコーヒー福袋」は、公式オンラインストア抽選申し込みページでの事前抽選販売で、当選した場合のみ購入可能。抽選申し込み期間は11月30日午後11時59分まで。

「コーヒー福袋人気セット」「コーヒー福袋豪華セット」「ドリップコーヒー福袋」は、実店舗、公式オンラインストアともに、2025年の初売りより販売されます。

商品の取り扱い状況は店舗により異なります。いずれの福袋も数量限定につき、なくなり次第終了です。