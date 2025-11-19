この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が断言！『40代で貯金が多少あっても、必ずローンで不動産投資を行え！30代～60代で不動産投資に成功するための方法を教えます！』

『40代で貯金が多少あっても、必ずローンで不動産投資を行え！30代～60代で不動産投資に成功するための方法を教えます！』と題した動画で、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、年代別に取るべき不動産投資戦略を整理しながら、成功の本質を語っている。



冒頭、木村氏は「安心・安全を追い求めすぎる人ほど儲かっていない」と断言。都心の高額物件やサブリース付きワンルームなど、一見“安全”に見える商品ほど利益が出ず、資産形成を妨げると指摘する。



動画で示された核は年代別戦略だ。30代には、小ぶりな中古アパートや戸建て、オーナーチェンジ物件で経験を積むことを推奨し、「利回り10％以上」「ローンで買う」が基本方針と強調する。築古では不動産担保ローンが使われることが多く、土地評価と掛け目で融資額が決まるため、フルローンを狙うなら土地値を意識した選定が必要だと述べている。



40代は基本方針こそ同じだが、年収や自己資金が増えているぶん新築アパートも選択肢になる。ただし金利上昇局面では手残りが薄くなる可能性があり、「安心したいがための新築」は危険だと注意喚起する。



50代・60代には、老後資金を守る観点から分散投資を推奨。年齢で融資が厳しくなるケースがあるため、土地の価値で評価する金融機関を探し、小さめの物件を複数保有しながら、利回りと土地値のバランスを取っていく方針を勧める。



全世代に共通する注意点として、木村氏は「安心・安全至上主義」「サブリース依存」「節税ワンルーム」「自己資金の入れ過ぎ」を挙げる。サブリースは家賃額を保証しないため赤字化しやすく、節税物件は負担の方が大きいこと、自己資金を大量に入れるほど心理的に弱気になり投資が続きにくくなる点を明確に指摘する。



木村氏が一貫して語る結論は「ローンで買い、自己資金を残し、小ぶりな物件から経験と収益を積み上げる」ことだ。高利回り物件を軸に中長期で積み上げれば、月20万～60万円規模のキャッシュフローも十分に現実的だと述べ、不動産投資で収入と資産を築きたい人にとって、参考になる内容となっている。