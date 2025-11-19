キャンペーン：エプソンのプリンター購入でキャッシュバック 「家でも仕事でも やりたいこと、まるっとできちゃう！キャンペーン」
エプソン販売株式会社は、「家でも仕事でも やりたいこと、まるっとできちゃう！キャンペーン」を11月20日（木）に開始する。対象製品を購入して応募すると、所定の金額のキャッシュバックが受けられる。
ホームプリンターからは、エコタンク搭載モデルの「EW-M757Tシリーズ」と「EW-M638T」、カラリオの「EP-887Aシリーズ」が対象に含まれている。キャッシュバックの最大額は7,000円分で、電子マネーなどで受け取る方式となる。
キャンペーンページでメールアドレスを登録すると、応募フォームが届く。必要書類の画像をアップロードして送信すると、応募完了となる。
キャンペーン名
家でも仕事でも やりたいこと、まるっとできちゃう！キャンペーン
対象購入期間
2025年11月20日（木）～2026年1月31日（土）
応募期間
2025年11月20日（木）～2026年2月14日（土）23時59分
キャンペーンページ
https://www.epson.jp/ec/campaign/marudeki-fy25cb/