¡È¸Þ¿Í¸Þ¿§¡É¤Î¹âµé»þ·×¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ä¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡©¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¥·¥Ã¥¯¤Ë¡×¡Ö¿§¤È¥À¥¤¥ä¤¬²Ä°¦¤¤¡×
17Æü¡¢ÊÆ¹ñ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Î¡Ø¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹LPGA¥¢¥ï¡¼¥É¡Ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¼Ô¡¢¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡ÊÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡Ë¡¢¥ë¡¼¥¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡Ê¿·¿Í¾Þ¡Ë¤Ê¤É³Æ¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤ª¤è¤Ó¸õÊä¼Ô¤é¤¬½ÐÀÊ¡£ÆüËÜÀª¤Ï5¿Í¡È¤â¡É¤½¤í¤¤¡¢²Ú¡¹¤·¤¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥¦¥§¥¢¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
【アワードフォト集】日本勢のロレックスを超細部まで見せてもらいました
¡ÖAIG½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¡ÊÁ´±Ñ¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢¿·¿Í¾Þ¤òÂ×´§¤·¤¿»³²¼ÈþÌ´Í¡£¡Ö¥·¥§¥Ö¥í¥óÁª¼ê¸¢¡×ÇÆ¼Ô¤ÎÀ¾¶¿¿¿±û¡¢ÃÝÅÄÎï±û¡¢´ä°æÌÀ°¦¡¢´ä°æÀéÎç¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢º¸¼ê¼ó¤Ë¤Ï¹âµé»þ·×¡¦¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¥°¥ê¡¼¥ó¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤Î¾Ú¤È¤·¤ÆÂ£¤é¤ì¤ë¤â¤Î¡£Áª¼ê¤Ï¥«¥¿¥í¥°¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¿§¤Ê¤É¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Î¢¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¹ï°õ¤¬¤µ¤ì¤ë¡£Í½»»¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤¿Ê¬¤Ï¡È¼«Ê¢¡É¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£ÌÀ°¦¤ÈÀéÎç¤Î»þ·×¤Ï¡Ö»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥«¥é¡¼¤âÂç¤¤µ¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÌÀ°¦¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¥·¥Ã¥¯¤Ê´¶¤¸¤¬¹¥¤¡£°ìÈÖ¼«Ê¬¤Ã¤Ý¤¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹õ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¤Ò¤È²ó¤êÂç¤¤¤¤â¤Î¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£°ìÊý¤ÎÀéÎç¤Ï¥Ù¥¼¥ë¤Ë¥À¥¤¥ä¤¬Ëä¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥´¡¼¥ë¥É¤È¥Ö¥é¥¦¥ó·Ï¤Î¿§¡×¤Î¤â¤Î¤òÁª¤ó¤À¡£ÃÝÅÄ¤ÏÀµ³Î¤Ë¸À¤¨¤ÐÊÆ2¾¡¤À¤¬¡¢½éÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯¤Î¡ÖTOTO¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤ÏÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤â¤é¤¨¤º¡£3·î¤Î¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥¤LPGA¡×Í¥¾¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ê¤Ë¤·¤¿°ïÉÊ¤À¡£¡Ö¤ª¹â¤¤¤Î¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£½Å¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡£¥¦¥¥¦¥µ¤Ê¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥¢¥ï¡¼¥ÉÅöÆü¤ÎÄ«¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¿§¤È¥À¥¤¥ä¤¬²Ä°¦¤¤¡×¤ÈÂç¹¥¤¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢Î¢¤Î¹ï°õ¤Ï¡ØRio¡Ù¤È¥·¥ó¥×¥ë¡£¤¿¤À¡¢¤è¤¯¤è¤¯¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö»þ´Ö¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ä¡×¡£¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤¿¡£»³²¼¤Ï¥À¥¤¥¢¥ë¤¬¥Ö¥é¥¦¥ó·Ï¤Î¤â¤Î¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤Î¤Ç¤â¤¦¡Ä¡£Í¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯Áª¤Ö¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î1ËÜ¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¡£¤µ¤é¤Ë²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿·¿Í¾Þ¼õ¾Þ¤ÎµÇ°¤È¤·¤Æ¤â¤¦1ËÜ¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£¤³¤Î5¿Í¤ÇÍ£°ì¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê´é¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀ¾¶¿¡£ºòÇ¯¤Î¿·¿Í¾Þ¡¢¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Î¥·¥§¥Ö¥í¥óÍ¥¾¡Ê¬¤Î2ËÜ¤ò½êÍ¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¤Ä¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤Ä¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉÝ¤¯¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ä¡×¡£¥é¥¦¥ó¥ÉÃæ¤Ë¥³¡¼¥¹¤Ç»ý¤ÁÊâ¤¯¤Ë¤·¤í¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤Ë¤·¤í¡¢ÊÝ´É¤¬¿´ÇÛ¤Ç¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥¥é¥¥é¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¥ì¥¤¤Ê¿§¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¿å¿§¤Ã¤Ý¤¤¤è¤¦¤Ê¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¡È¸Þ¿Í¸Þ¿§¡É¤Î¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òºÙÉô¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ÊÊ¸¡¦³Þ°æ¤¢¤«¤ê¡Ë
¡Ú¥¢¥ï¡¼¥É¥Õ¥©¥È½¸¡ÛÆüËÜÀª¤Î¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÄ¶ºÙÉô¤Þ¤Ç¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿
