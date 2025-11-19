飯田橋は東京理科大学のような歴史ある学校と同じように長く続く店がちらほら。今回は30年以上愛される店に絞って調査。あの頃行ってた店が出てくるかも!?

3代目ブラザースが探求心とパッションで“おいしい”を追求する『ニューグローリー』

ランチはハンバーグが学生に人気。夜はビジネスマンが集う居酒屋！

始まりは母が開いた純喫茶『グローリー』。その後、現ビルのオーナーに誘われて移転し、1971年に『レストランニューグローリー』として生まれ変わった。今は料理を任される兄とホールを担う弟、ふたりの兄弟が仲良く切り盛りする。

創業当時から変わらぬ味のデミグラスソースは、仕込みに一週間を要する逸品。歴史に甘えることなく、誠実に料理と向き合っている。看板のハンバーグはもちろん、「ナポリタン」にもこのソースを使うことで深みが増す。

角ハイボール660円、昔ながらのナポリタン968円

『ニューグローリー』（手前）角ハイボール 660円 （奥）昔ながらのナポリタン 968円 昔のナポリタンをイメージした濃厚な味わい

夜は居酒屋としてもにぎわい、食べ歩きで得たヒントを新メニューに加える柔軟さも魅力だ。昭和の洋食と進化を続ける居酒屋料理が同居する、ユニークなレストランだ。

『ニューグローリー』（左）店長 佐藤光夫さん、（右）料理長 佐藤英夫さん

店長：佐藤光夫さん、料理長：佐藤英夫さん「食材も調理も見直しより“おいしい”を目指してます！」

『ニューグローリー』ベンチシートがあり、ゆったりできる

［店名］『ニューグローリー』

［住所］東京都文京区後楽2-3-10白王ビル1階

［電話］03-3815-8536

［営業時間］11時半〜15時（14時半LO）、17時〜22時半（21時半LO）

［休日］土・日・祝

［交通］JR総武線ほか飯田橋駅東口から徒歩5分

今や貴重！戦前の家庭の味を守り続ける3代続く沖縄料理店『沖縄料理島』

東京の沖縄料理店では草分けのひとつ

再開発が進む飯田橋で、1961年の創業以来、学生たちの胃袋を満たしてきた。初代は沖縄・宮古島の出身で、戦前に上京したことから昔ながらの沖縄の味が今も息づく。実は沖縄で「すば」と呼ばれる料理を「沖縄そば」、「んきゃふ」を「海ぶどう」と名付けて売り出したのもこの店だった。

モツの煮込み600円、海ぶどう730円、地豆豆腐650円、泡盛（グラス）680円〜

『沖縄料理 島』（手前から時計回りに）モツの煮込み 600円、海ぶどう 730円、地豆豆腐 650円、泡盛（グラス） 680円〜 「地豆豆腐」はピーナッツから手作り。味噌味が効いた「モツの煮込み」は泡盛にぴったり合う

2代目の女将は「父の時代から砂糖はほとんど使っていない」と語る。それも食べる人の健康を気遣っているからだとか。だからこそ、シンプルであっさりした味わいは毎日でも飽きないのだ。

3代目が腕を振るう今は、伝統の料理に加えて新たなオリジナルにも挑戦している。こだわりの泡盛を片手に、ここだけの沖縄家庭料理を味わいたい。

『沖縄料理 島』3代目 山本哲さん

3代目：山本哲さん「伝統を守りながらも新しい料理にもチャレンジしていきます」

『沖縄料理 島』小さなカウンター席がある1階のほか、宴会ができる地下フロアもあり

［店名］『沖縄料理島』

［住所］東京都千代田区富士見2-4-7島ビル1階

［電話］03-3261-0206

［営業時間］11時半〜13時45分、17時〜23時（22時半LO）、土：17時〜22時（21時半LO）

［休日］日・祝

［交通］JR総武線ほか飯田橋駅西口から徒歩3分

メニューは400超え！学生にも大人にも楽しい街中華の繁盛店『雲仙楼』

一度では全容を掴めない豊富なメニューに夢が膨らむ

壁一面を埋め尽くすお品書きは、眺めるだけでワクワクする。しかもあちこち気ままに貼られ、そのメニュー数はなんと400以上。

「取材に来たテレビの人が数えてくれたのよ」と女将が笑う。八重洲で創業し、飯田橋で40余年。学生からビジネスマンまで幅広く親しまれてきた。

名物は「ちゃんぽん」だが、定食や麺類、炒飯などご飯ものも充実。さらに迷宮のようなメニューに目を凝らせば、思わぬ料理に出合えることも。

にらと紅しょうがの天ぷら700円、レバ揚げ700円、生ビール500円

『雲仙楼』（手前）にらと紅しょうがの天ぷら 700円、（奥）レバ揚げ 700円、（ドリンク）生ビール 500円 ビールがすすむ揚げ物も豊富

中でも「玉子サンドウィッチ」は食パンを1斤使う豪快さで、見た瞬間に思わず笑ってしまう。がっつり食べたい大学生はもちろん、大人もこの“食べるテーマパーク”のような楽しさにきっと夢中になる。

『雲仙楼』店主 佐藤光弘さん、初子さん

店主：佐藤光弘さん、初子さん「面白いメニューを追加していくので食べてみてね！」

『雲仙楼』

［店名］『雲仙楼』

［住所］東京都文京区後楽2-3-17

［電話］03-3813-2921

［営業時間］11時〜15時、17時〜24時、土：11時〜15時

［休日］日

［交通］JR総武線ほか飯田橋駅東口から徒歩3分

復活に拍手喝采！71年目も変わらない“この街の餃子”『おけ以』

冷えたビールと餃子を味わえばあの頃の懐かしい思い出が蘇る

しばらく前、休業と聞いた時には、またひとつ名店がこの世から姿を消すのか……とハラハラしたけれど、7月に見事復活。多くの人が胸を撫で下ろしたのであった。

今のところ夜のみの営業で、メニューは餃子に絞っている。それでも『おけ以』の餃子を再び味わえるのはうれしい限り。ビールと合わせるか、熱々の白飯で頬張るか、それが悩ましい。

餃子700円、ビール大770円

『おけ以』（料理）餃子 700円 （ドリンク）ビール 大 770円 こんがりきつね色に焼けた姿に、年季の入った“焼き”の技術を感じさせる。冷たいビールと一緒に味わえば、何皿でもペロッと食べられそう

満州で過ごした初代が生んだ餃子は、皮はカリッと香ばしく、噛めばゴマ油の香りがふわりと抜ける。にんにく不使用のため後味はさっぱり。

『おけ以』は今年で71歳。世代を超えて愛されるこの店の餃子は、これからもこの街に残り続けてほしい大切な思い出の味だ。

『おけ以』（左）馬道淳菜さん、（右）店主 馬道仁さん

店主：馬道仁さん、馬道淳菜さん「少しずつメニューを復活させる予定ですのでお楽しみに」

『おけ以』内装のトレードマークのグリーンは健在

［店名］『おけ以』

［住所］東京都千代田区富士見2-12-16

［電話］03-6272-8788

［営業時間］17時〜21時

［休日］日・祝・第3月

［交通］JR総武線ほか飯田橋駅西口から徒歩3分

撮影／貝塚隆（ニューグローリー）、西崎進也（島、雲仙楼、おけ以）、取材／岡本ジュン

『おとなの週末』2025年10月号

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年10月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

