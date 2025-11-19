習いごとを嫌がる子ども、どう向き合う？体験とのギャップに悩む親のリアル【ママリ】

子どもの習いごとあるある？プールでギャン泣きするわが子

子どもにまつわる体験でモヤモヤした、悩みを抱えた…というエピソードはありませんか？アプリ「ママリ」でも、子育てシーンでの悩み・モヤモヤ等のエピソードがたくさん投稿されています。この記事では、子どもに関する投稿エピソードを3選でご紹介します。

プールの習い事についてご相談です😢

先月、プールの体験に行った時、楽しかったと泣かずに帰ってきたので入会しました。2ヶ月分前払いです。

けどいざ今月に入ってプールに行くと、泣いてしまい、次はもう行きたくないと言われてしまいました。体験から間が空いてしまったのも原因かもしれません。

このまま無理矢理連れて行っているうちに楽しくなって、慣れてくるのでしょうか？😞

違う曜日に保育園の子が行っているので、不本意ではあるのですが時間をずらそうかとも考えています。

プールの習いごとを始めたSさんの子ども。体験教室では楽しく過ごせたので、Sさんも安心して入会したのではないでしょうか。



しかし、いざ習いごととして水泳教室に通い出すと、次は行きたくないと泣いてしまったそうです。子どもにとって何か予想外のことがあったのかは分かりませんが、Sさんは困ってしまいました。



こうしたSさんの悩みに、ママリユーザーからはどんな意見が寄せられたのでしょうか。



少しずつ慣れてくるはず…などさまざまな意見が

子どもをスイミングに通わせ始めたSさん。体験教室では楽しく過ごせたのに、入会後に子どもが「次は行きたくない」と言い出し困っています。



ママリユーザーはこうしたSさんのお悩みに寄り添いやアドバイスの声を寄せました。

スイミングやってました。

だいたいの子は泣いてましたよ～。

1ヶ月くらいで慣れてるイメージですね😊

1年前からスイミング始めました🏊

年少から習い始める子が保育園で沢山いてその影響で自分から言い出しましたが、人見知りはないものの恥ずかしがりやな娘は環境慣れするまではコーチに引き渡す時に渋ってましたが直ぐに打ち解けて今ではお友達もできて楽しく通ってます🌟

テストの進級できるのも嬉しいみたいで💭



どんな環境でも順応出来るようになるためにも通わせてみて様子を見るのもいいと思いますよ🤝

今回のお悩みには、実際に子どもをスイミングに通わせているユーザーからの回答が集まっていました。



そうしたユーザーの経験的に、最初は嫌がる子もいましたよ、そのうち慣れましたよ、という声がありました。実際に経験した人からの声は力になりますね。

2歳からプール通わせてもう2年？3年？になりますが割と始めは泣いてる子多いイメージです！どの年齢の子でも1ヶ月過ぎて泣いてる子はあんまり見かけないです☺️

でも曜日変更ができるならそれもありだと思います！コーチも違うならその相性もありますし👍

こちらのユーザーも、経験上、しばらくすれば慣れますよ、と声をかけました。



またこちらのユーザーは、慣れだけでなく、もしかしたらコーチとの相性などもあるかもしれないので、曜日変更も相談してみたらどうかとアドバイスをくれていました。



どんな習いごとでも、子どもが慣れるまでにはいろいろな葛藤があるのかもしれませんね。一方で、子どもは柔軟に環境に慣れていける力もあるので、少しがんばればその後は楽しく通えるかも。



子どもが嫌がるとつい「大丈夫かな」と心配になりますが、少しだけ、様子を見てから今後を考えるのも良い経験になる場合がありそうですね。

娘の友達が怒りっぽくて気になる

思い通りにならないと怒る娘の友達について。小学校低学年です。

家が近所なこともあり、基本的には仲良しなのですが、娘が何かを断ると一方的に怒って、もう友達やめるとかいいます。



同じ係にならないと許さない！とか、一緒に帰りたかったのに先に帰るなんてムカつく（用事があって早く帰らないといけなかった）とか。



親としてはそんな友達と離れていいのではと思うのですが、こちらが友達を選ぶのも違うかなぁと。

娘が一緒にいたいなら様子を見るしかないですかね？こういった子、近くにいる方いますか？

小学生といえども低学年だとまだまだ感情を抑えることが難しかったり、うまくコミュニケーションが取れなかったりする子もいるかもしれませんね。とはいえ、わが子に対してきつい言葉をかけられているのを見たら親としては見過ごせないと思うのではないでしょうか。



子ども同士の世界でのできごとに、親が口出しをすることが本人のためなのかを考えると難しいところ。トラブルを通して学び成長していくと前向きに考えることもできますが、さらに大きなトラブルに発展することだけは避けたいものですよね。

娘の友達にさまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。



その中に「同じようなことがあった」という経験談がありました。

います！！

ひと悶着ありました😞！

めっちゃ酷似してます😓

家が近所で基本的には仲良し。ですが、なにかあったら友達やめるなど簡単に言ってくるし

自分の思い通りにしようとしてくる感じです。

あ、でもそれに加えてうちは悪口も言われてたんで少し違うかな？💦



うちの場合は嫌と言いながらも遊んでます。もう仲良くしなくてもいいよ、友達は沢山いるんだからと話してましたが、娘が遊びたいならいっかと思って様子みてました。

しかし娘も限界が来たのか、そのお友達のお母さんに嫌なことされると言いに行って。笑

お母さんはちゃんとした人なので叱ってくれて、謝りにも来てくれました。そこからは何も言われたりはないようでたまに遊んだりしてます。

親が何を言っても結局は子どもがどうしたいかという気持ちが一番大事ですから、本人が無理だと思うまで見守るというのは一つですよね。もちろんただ見守るだけでなく、しっかりと話を聞いて今の状況を把握しておくことも大事だと思います。



この方の娘さんのように自分で声をあげられる子であればいいと思うのですが、そうではない子もいるはず。だからこそ子どもの様子を注意深く見て、些細な変化も見逃さないことが必要なのではないでしょうか。



他にも「友達の話も聞いてみると違う側面が見えてくるかも」という意見がありました。

それは、娘さんから聞いた話ですよね？

実は、その子から聞くと違う話だったり。

時には、二人の気持ちが行き違いだったり。



好きな子と遊んだ方がいいとは思いますが、同じ係にならないと許さない😭💢というニュアンスなのか、同じ係にならないと許さない😡🔪というニュアンスによって変わりますよね。



どっちなんでしょうか。



前者なら、説明不足が故の出来事と思えます。



後者なら、離した方がいいかもしれません。

大人でもちょっとした行き違いや言葉が足りずに反省することがありますよね。小学生ならなおさらすれ違いが起こりやすいはず。友達の怒る理由やどんなニュアンスで許さないと言っているのかなど、双方の話を聞いてみると新たな発見があるかもしれません。



目に余るような言動があるのならば親として毅然とした態度で接する必要がありますし、子ども伝える必要があると思います。しかし、そこまでではないという場合はまずは子どもの考えを尊重し、一歩引いて客観的に見守ることが大切なのではないでしょうか。必要であれば学校や相手の親なども交えて話をしてみるのも一つの方法ですね。子ども同士のトラブル対応について学びが多い投稿でした。

大事な皿を皿を割ってしまった娘へ怒り爆発

今、大事な皿を娘が割ってしまい、ついカッとなり

怒りちらしていたら、8歳の自閉症の息子が、つたない言葉で「ママ、僕が直すよ。妹ちゃんこっちおいで一緒に遊ぼう」だって。。



本当に息子は優しいんです。

私もその言葉で落ち着きました。

娘にもママが怒りすぎて、わざとじゃないのにすごい怒ってごめんねって言えました。





うちの息子は自閉症で会話もまだまだスラスラ言えないし、こだわり所々あって大変な事もあるし、勉強もまだ一年生の勉強してるけど、、本当に良い子です。



聞いてもらいたかった。

聞いてくれてありがとうございます。

引用元URL：

形あるものは壊れるとわかっていても、大事にしていたものを壊されてしまったらショックや怒りで思わず我を忘れてしまう気持ちは理解できますよ。投稿者さんの怒りが爆発した時、声をかけてくれたのは8歳の自閉症の息子さん。



しっかりとママと妹のことを見て、自分が助けるんだという気持ちを持っていることが素晴らしいですよね。

息子の優しさに称賛のコメントが

この投稿にママリではさまざまな称賛のコメントが寄せられていました。



その中に「とても素敵」という声がありました。

とても素敵な息子さんですね🥲✨✨

ママさんが優しい子に育てたんですね🙂‍↕️✨✨

毎日育児お疲れ様です💓

ママさんにもホッとする時間がありますように🤗✨✨

投稿者さんの息子さんは、投稿者さんの日ごろの関わり方や優しさを見ていたからこそ投稿のような発言ができたのではないでしょうか。お皿が割れてしまったのはショックだったと思いますが、ケガがなかったのは幸い。前向きに考えてみるのもいいかもしれません。



他にも「みんなの気持ちを考えて優しい子」というコメントがありました。

優しい気持ちに涙🥲よくみてますね！みんなの気持ち考えてて優しい子！ 出典：

投稿者さん、妹のことをしっかりと見て必要な言葉をかけてくれた息子。自分にできることもしっかりとわかっていて本当に優しいですよね。



子育てをしていると子どもの言葉や行動にハッとさせられることがあります。親としての自分を見つめ直すきっかけをくれることもあるでしょうし、親になって良かったと思わせてくれることもあるのではないでしょうか。



大変なことがたくさんある子育てですが、子どもたちに助けられ救われていることを実感させてくれるような優しいエピソードでしたね。

イラスト：きさらぎ

記事作成: ayaka_f

（配信元: ママリ）