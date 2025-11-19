【Amazon Black FridayサプライズプレSALE】 開催期間：11月19日0時～11月20日23時59分 【Amazon ブラックフライデー 2025】 先行セール：11月21日0時～11月23日23時59分 開催期間：11月24日0時～12月1日23時59分

A4 インクジェットプリンター「Officejet Pro 8120」

Amazonで開催されている「Amazon Black FridayサプライズプレSALE」の対象商品に、HPのカラープリンターやモバイルプリンターが追加された。開催期間は12月1日23時59分まで。

セールの対象となるのは、持ち運びが可能なA4モバイルプリンター「OfficeJet 250 Mobile AIO」や、インクジェットプリンター「Officejet Pro 8120」など。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認のうえ購入いただきたい。