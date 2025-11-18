DJIは11月18日、アクションカメラの新製品「Osmo Action 6」を発表。同日から販売を開始しました。f/2.0〜f/4.0の可変絞りに対応する初めてのアクションカメラで、1/1.1インチ スクエアCMOSセンサー、2.4マイクロメートル相当の大型ピクセルサイズにより画質を向上しています。

可変絞りにより幅広いシーンに対応

視野角155°でf/2.0〜f/4.0の可変絞りのレンズを搭載し、本体サイズは72.8×47.2×33.1mm、重量は149g。フロントに1.46インチ、リアに2.5インチのタッチディスプレイを搭載します。本体には50GBのストレージを内蔵し、メモリーカードがなくてもすぐに撮影が可能。本体はIP68の防水に対応し、ケースなしで最大20メートル、専用防水ケース着用時は最大60メートルまでの水中撮影が可能。最大4時間のバッテリー寿命で、バッテリーは約22分で80％まで充電できる急速充電に対応します。

最大絞り値f/2.0ではより多くの光を取り込み、低照度環境でも優れた画質で撮影が可能。自動モードでは、複数の絞り範囲から用途に合った絞り値を自動で選択します。暗い夜景から日中の風景まで、さまざまなシーンで細部まで鮮明な映像を撮影できます。

1/1.1インチスクエアセンサーで高画質を実現

1/1.1インチ スクエアCMOSセンサーを搭載し、2.4マイクロメートル相当の大型ピクセルサイズに対応。4：3の比率で最大4K/120fpsの動画撮影に対応します。スーパーナイトモードでは低照度環境で最大4K/60fpsの動画撮影に対応。10-bit D-Log Mカラーシステムにより、明暗部のディテールを保持した自由度の高い後編集を可能にします。

スクエアセンサーの採用により、横動画と縦動画に対応する4Kカスタムモードを初めて搭載。まず動画を撮影して、後から編集でフレームを縦にも横にもクロップできるので、1回の撮影で各種SNSに向けて適した画角の書き出しが可能になります。

各種撮影モードに対応

手ブレ補正モード「RockSteady 3.0/RockSteady 3.0＋」「HorizonBalancing」「HorizonSteady」を搭載。カメラの揺れを低減しながら、水平方向の傾きをプラスマイナス45°以内、または360°範囲で補正し、水平を保ちながら4K/60fpsの動画撮影を実現します。

この他2倍のロスレスズーム、広い画角を保ちながら縦方向の歪みを抑える「自然な広角FOV」、映像の雰囲気が異なる6種類のトーンが選択できる「フィルムトーン」、被写体の人物を自動検出して自然な肌色に露出を最適化する「縦向きモード」、被写体を自動追跡して中心に収める「被写体のセンタリングとトラッキング」、1080pで最大32倍のスーパースローモーション、1080p30fpsで再生した際に960fps相当のスローダウン効果を実現するフレーム補完といった撮影機能に対応します。

マクロと超広角のレンズアクセサリーを発売

別売りのマクロレンズアクセサリーを装着すると、最短焦点距離は35cmから11cmに短縮。浅い被写界深度でボケを活かしながら、料理やペット、花などのクローズアップを美しく撮影できます。

別売りのFOVブーストレンズを装着すると、カメラが自動でFOVブーストモードに切り替わり、標準で155°の画角が182°まで拡大。超広角の撮影が可能になります。

価格は6万1270円から

「Osmo Action 6 スタンダードコンボ」の価格は6万1270円（税込）。Osmo Action 6本体にエクストリームバッテリーPlus（1950mAh）、両方向クイックリリース式アダプターマウント、接着式カーブベース、止めネジ、USB-C to USB-C PDケーブル、滑り止めパッドを同梱します。

「Osmo Action 6 アドベンチャーコンボ」の価格は7万7440円（税込）。スタンダードコンボの内容に加えエクストリームバッテリーPlus×2、両方向クイックリリース式アダプターマウント、止めねじ、多機能バッテリーケース 3、1.5m延長ロッドを同梱します。