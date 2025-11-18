話題の新店7軒をまとめて紹介！ 渋谷の人気酒場の3号店から、関東エリアの人気カフェ「ØC」の関西初店舗まで

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

週刊New Open News

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました！ まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. ONDO（東京・渋谷）

焼売とウーロンハイが名物の「KAMERA」、天ぷらと白ワインがウリの「テンキ」と、渋谷で人気酒場を展開してきた株式会社good-eye。同社が2025年10月、渋谷ストリーム1階に3店舗目となる「ONDO（オンド）」をオープンしました。

ONDO 写真：お店から

2. 新宿一丁目たぬき（東京・新宿御苑前）

＜店舗情報＞◆ONDO住所 : 東京都渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリーム 1FTEL : 050-5597-0719

2025年10月、新宿御苑前駅から徒歩わずか1分と、アクセス抜群のロケーションに、料理自慢の大衆酒場「新宿一丁目たぬき」がオープンしました。「青山一丁目たぬき」の姉妹店として誕生した同店は、コスパの良さと本格的な味わいで早くも話題となっています。

新宿一丁目たぬき 写真：お店から

3. ØC coffee kyoto（京都・東山）

＜店舗情報＞◆新宿一丁目たぬき住所 : 東京都新宿区新宿1-9-3 NBKビル 1FTEL : 050-5597-1437

関東エリアで人気を博しているカフェブランド「ØC」の関西初となる店舗「ØC coffee kyoto」が2025年10月、京都・岡崎の疎水沿いにオープンしました。

ØC coffee kyoto 出典：笹岡隆甫さん

4. PERTH sandwich&breakfast（東京・押上）

＜店舗情報＞◆ØC coffee kyoto住所 : 京都府京都市左京区岡崎円勝寺町36-1 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2025年8月、押上駅から徒歩8分ほどの場所に、メルボルンのカフェ文化を東京に再現した「PERTH sandwich&Breakfast」がオープンしました。

PERTH sandwich&breakfast 写真：お店から

5. いんぼすこ（東京・外苑前）

＜店舗情報＞◆PERTH sandwich&breakfast住所 : 東京都墨田区押上1-31-10 メティオつくし野 1FTEL : 080-7472-1010

2025年8月、外苑前駅から徒歩3分ほどの場所にできたビルの最上階・10階に「食べログ イタリアン TOKYO 百名店」にも選出された「いんぼすこ」が移転オープンしました。

いんぼすこ 出典：和食のおにさん

6. 幕末カリー（東京・神泉）

＜店舗情報＞◆いんぼすこ住所 : 東京都港区南青山2-26-34 セイザンビル 10FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2025年10月、神泉駅北口から徒歩約3分のところに、スープカレー店「幕末カリー」が代々木上原から移転オープンしました。オーガニックレストラン「WE ARE THE FARM」の系列店となります。

幕末カリー 出典：カレーおじさん＼(^o^)／さん

7. Sa Mesa（東京・新宿）

＜店舗情報＞◆幕末カリー住所 : 東京都渋谷区松濤1-28-11 Pigeon高田ビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2025年9月、新宿駅東口から徒歩約1分のところに、サルデーニャ料理の店「Sa Mesa（サ・メーサ）」がオープンしました。

Sa Mesa 写真：お店から

＜店舗情報＞◆Sa Mesa住所 : 東京都新宿区新宿3-24-2 新宿アオキビル 9FTEL : 050-5597-2666

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中！

文：食べログマガジン編集部

