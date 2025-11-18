この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ひとり開業チャンネル / by Build’s」が、「【今更聞けない】会社員と個人事業主の金銭的メリットデメリット」と題した動画を公開。株式会社アクア取締役の松原氏が、会社員と個人事業主のどちらが金銭的に有利かというテーマについて、自身の見解を述べた。



動画冒頭、松原氏は「個人事業主の方がいいに決まってるじゃないですか」と断言。その理由として、会社員の給与システムを問題視する。氏は、会社員は給与から税金が天引きされた後の金額を受け取る仕組みであることに触れ、「情弱並みに差し引かれて、税金を全部取られたものをもらうわけですよね」と指摘。額面の給与と手取り額の差が大きいのは、会社に搾取されているのではなく、税金の仕組みによるものだと解説した。



一方、個人事業主のメリットとして「自分のビジネスの中でいろんな経費を抜いて、それでやったお金で確定申告できる」点を挙げる。経費を計上することで課税対象となる所得を圧縮できるため、結果として税金の支払額が会社員よりも少なくなるという。具体例として、月50万円の収入がある場合、会社員と個人事業主とでは手取り額に7〜8万円ほどの差が生まれ、年間では約100万円の違いになる可能性もあると試算した。



ただし、個人事業主には収入が不安定というデメリットもある。松原氏は、会社員は安定して給料が入るメリットがあるとしつつも、「どう考えたって人生一回しかないんだったら、個人事業主でガンガン自分のやりたいようにした方がいいと思う」と主張。リスクを取ってでも、挑戦する価値があると締めくくった。