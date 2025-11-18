日本航空（JAL）は、「JALunLun ブラックフライデー2025」の一環で「国際線タイムセール」を11月18日から30日まで実施している。

往復最低運賃は以下の通り。左側からエコノミークラス、プレミアムエコノミークラス、ビジネスクラスの順。いずれも燃油サーチャージ込み、諸税別。搭乗期間は11月20日から2026年7月31日までで、路線により異なる。

予約クラスはエコノミークラスが「O・Q・Z」、プレミアムエコノミークラスが「E」、ビジネスクラスが「X」。

・国内各地発着

マニラ（44,000円／-／188,000円）、大連（51,000円／-／125,000円）、広州（54,000円／-／135,000円）、デリー（59,000円／240,000円／303,000円）、シンガポール（69,000円／163,000円／294,000円）、クアラルンプール（70,000円／176,000円／277,000円）、バンコク（81,000円／172,000円／275,000円）、ホノルル（87,000円／154,000円）、ダナン（91,000円）、ベンガルール（96,000円）、ロンドン（125,000円）、ヘルシンキ（125,000円／290,000円／490,000円）、パリ・フランクフルト（-／290,000円）、ニューヨーク・ロサンゼルス・シカゴ・サンフランシスコ・シアトル（150,000円／250,000円／510,000円）、ダラス（160,000円／270,000円／610,000円）、サンディエゴ（160,000円／-／610,000円）、オーランド・フェニックス・マイアミ・オースティン・カンクン・メキシコシティ（160,000円／270,000円／610,000円）、ボストン（170,000円／340,000円／690,000円）、ジャカルタ（-／157,000円／310,000円）、グアム（-／-／99,000円）、台北（-／-／116,000円）、ホーチミン（-／-／234,000円）、ハノイ（-／-／236,000円）