テリロジーホールディングス<5133.T>が強含みの動き。前週末１４日の取引終了後に発表した９月中間期連結決算が、売上高４５億９３００万円（前年同期比１６．１％増）、経常利益１億９７００万円（同８．８倍）と大幅増益となったことが好感されている。



ＯＴ（制御システム）／ＩｏＴセキュリティーへの引き合い増加などでセキュリティー部門の受注活動が堅調に推移したほか、多言語リアルタイム映像通訳サービスやネットワーク・セキュリティーサービスなどソリューションサービス部門も伸長し業績を牽引した。なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高９７億円（前期比１２．１％増）、経常利益４億５０００万円（同３７．５％増）の従来見通しを据え置いている。



同時に、２８年３月期にグループ売上高１２０億円、経常利益１０億円を目指す中計も発表。グループ連携によるストック型事業モデルへの強化・人材育成やグループポートフォリオ事業の更なる拡充・拡大、グローバルな事業展開を重点施策とした。



