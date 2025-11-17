「大人の体型カバー服」→【ハニーズ】が大当たり！ 週5で着たい♡「優秀アウター」

「アウターを着ると、着膨れする……」そんな人におすすめなのが【ハニーズ】からお目見えした優秀アウター。幅広いアイテムに馴染みそうなデザインに加え、華奢見えが期待できるシルエットが魅力です。今回は大人世代が取り入れやすい落ち着いたデザインのアイテムをピックアップ。着回し力も高く、冬のワードローブの一軍入り間違いなさそう。

スタイルアップが見込めるテーラードコート

【ハニーズ】「テーラードコート」\5,980（税込）

公式サイトに「ゆったりめの幅とヒップまですっぽり隠れる丈感で体型もカバー」とある通り、スッキリ見えが叶いそうな優秀アウター。さまざまなアイテムに合わせやすいシルエットに加え、ベーシックなテーラードカラーがシーンを問わず馴染んでくれるはず。シャギー素材が温かみと軽やかさを同時に演出し、デイリーに活躍しそうな仕上がりです。

オーバーサイズで華奢見えを目指す！ マルチデザインアウター

【ハニーズ】「マルチwayコート」\7,900（税込）

「コートを着たら、いつもと同じスタイルになる……」そんな悩みに応えてくれそうなのがこちらのアウター。首元のボタンを閉めればスタンドネックに、襟を折り返せばステンカラー、ボタンを開けてテーラードカラーにとマルチに変化するデザイン。袖下のファスナーを開ければポンチョ風アウターとしても着られて、着回すのが楽しくなるかも。オーバーサイズの作りは体型カバーも期待でき、厚手の服もごわつきにくそうです。

軽やかキルティングで着膨れ回避

【ハニーズ】「キルティングコート」\8,900（税込）

秋口から使えるキルティングコートも、この時期にぜひチェックしておきたいアイテムです。こちらはすっきりとしたノーカラーに加え、軽やかな見た目の中綿キルトがさっと羽織りやすそうな一着。公式サイトに「ゆったりめ幅 × ジップアップでしっかりと暖かい、膝下まで隠れるロング丈」とある通り、機能面もバツグン。Iラインがうつくしく、スタイルアップも見込めます。

品よく着こなす大人のステンカラーコート

【ハニーズ】「ステンカラーコート」\5,980（税込）

トラッドなステンカラーコートは流行に左右されにくく、一枚あれば長く愛せるアイテムとして重宝するはず。ミニマルなスタイリングを洗練させるなら、シルエットがきれいなアウターを選ぶのがおすすめです。こちらはシンプルなデザインながら、裾にむかって広がるAラインが女性らしく華奢見えしそう。品の良さも感じられ、洗練された大人の冬コーデにおすすめの一着です。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：M.yabu