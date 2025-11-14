窪田正孝　妻・水川あさみと『SHOGUN』で夫婦共演決定…妻の影響で食生活一変、絶対的な信頼関係

Disney+ （ディズニープラス）にて配信されるドラマシリーズ『SHOGUN 将軍』シーズン2。11月13日には、出演する新キャストと続投キャストが一挙に解禁され話題となっている。

「今回放送予定のシーズン2は、シーズン1の最終回から10年後が舞台となります。主人公の吉井虎永（真田広之）とジョン・ブラックソーン（コズモ・ジャーヴィス）の物語が再び描かれます。プロデューサーによると、本作は『戦争とその代償についての物語』です。全く予想しないところでラブストーリーも入るようです。シーズン1は数々の賞を受賞したため、シーズン2にも大きな期待がかかります」（映画誌ライター）

キャスト陣は真田とジャーヴィスに加え、二階堂ふみや阿部進之介等がシーズン1から続投。さらに、シーズン2から新しく窪田正孝、水川あさみ等が抜擢。窪田と水川は初めての夫婦共演となるのだ。世界的な超大作への夫婦共演が明らかになると、作品ファンは仰天。Xには驚きを隠せない声が寄せられていた。

《ん！？夫婦で！？》

《よくみたら夫婦共演なの！？》

夫婦として初共演に胸躍らせるファンも大勢いるようだ。2019年9月に2人は結婚。窪田にとって、5歳年上の水川は頼りがいがあるのだろう。彼の私生活はガラッと一変したという。

「窪田さんは偏食気味でしたが、自然派でヘルシー志向の水川さんの影響を受け、栄養バランスの取れた身体に良いものを摂取しているといいます。そして、窪田さんは日ごろから妻への感謝の気持ちが強く、2023年に水川さんが40歳の誕生日を迎えた際、ひまわりの花束をプレゼント。祝福とともに《いつもありがとう》とInstagramに綴っていました。結婚から6年経ち、2人の仲の良さが伝わってきますね」（前出・芸能ジャーナリスト）

作品でも、夫婦の息の揃った芝居が見られる日が待ち遠しい。