＜義母からサバ＞塩鯖と味噌煮以外にある？みんなの大量消費レシピを教えてください
お肉や野菜などお買い得だからとついつい買いすぎたり、ご近所や親戚から大量にもらったりすることもありますよね。そのときには「大量消費レシピ」を考えて楽しむママもいるのではないでしょうか。先日ママスタコミュニティには、サバの大量消費レシピを求めるママからこんな投稿がありました。
『義母から｢塩サバと間違えて、無塩の冷凍サバを2kg買ったから送るわ｣と連絡がきました。3人家族（私、旦那、娘大学生）で消費できる、塩サバと味噌煮以外のレシピを教えてください』
やっぱり揚げ物が美味しい！ソースで味変すれば飽きないかも
『唐揚げはどう？ 簡単だよ』
『サバに片栗粉をまぶして揚げて、タルタルで食べる』
『サバフライ。パン粉に青のりを入れると美味しいよ』
『竜田揚げにして柚子胡椒！』
まず寄せられたのは「揚げ物系」でした。鶏肉と同じようなレシピで唐揚げにしたり、竜田揚げにしたりすると、これだけでご飯がどんどん進むおかずになりますよね。小麦粉、片栗粉、パン粉と揚げる粉を変えるだけで料理も変わりますから、大量にあるサバでいろいろと試してみるのも楽しいかもしれません。パン粉に青のりを入れて揚げるというアドバイスもありました。またウスターソース、タルタルソース、柚子胡椒など、ソースやタレで味を変えるのもよさそう。飽きることなく、たくさんサバを食べられるのではないでしょうか。
レモン、トマト……洋風やスペイン風にしても楽しめそう
『洋風にレモン風味のサバの蒸し煮』
『南蛮漬け。ピーマンと人参と玉ねぎで彩りもいいからお弁当にもいいし、日持ちする』
『トマト煮とか？』
また焼きや揚げ以外に「煮るレシピ」もママたちから届きました。魚を煮るとなると、醤油や酒、みりん、だしなど和風な煮物が思い浮かびやすいでしょう。しかしレモンやトマトなどを使うと、一気に洋風な料理に大変身！ さっぱりとした味わいになるので、パクパクとお箸が進みそうですね。また野菜も一緒に摂れる南蛮漬けもおすすめ。一度サバを揚げて野菜や酢、醤油と和えるという、複数の工程をこなさなくてはいけませんが、ある程度日持ちもするので数日にわたって食べられます。彩りもいいので地味な色味になりがちな魚料理でも食卓を華やかにしてくれますし、お弁当にもピッタリですよね。
アヒージョ、サバサンド、変わった料理も楽しめるよ
『バルサミコ酢ソテー、美味しいよ』
『グラタンのお皿でアヒージョ。生のマッシュルームが売っていたら作ろうとなる』
『ご飯の上にほぐしたサバを乗せてお弁当にするのもうちでは好評だよ』
『サバサンド美味しそうだった。サバにカレー粉と片栗粉をまぶして焼いたやつと、玉ねぎのスライスとレタスとピクルスをパンではさんだやつ』
『香草パン粉焼きとかも美味しいよ。トマトベースのパスタに入れても結構合う。ドライカレーのひき肉の代わりをサバにしても結構合うよ』
『ラップをかけてレンチンからの、ポン酢で食べるのが好き』
このほかにもバルサミコ酢を使ってソテーにしたり、たっぷりのオリーブオイルを使ってアヒージョにしたり、ワインと合いそうなおしゃれなおかずのアイデアが。またサバをお肉代わりにして、カレーに入れるレシピをおすすめするママもいました。骨を取って身をほぐせばひき肉代わりになるそうで、いろいろな料理に使えそうですよね。ご飯の上にほぐしたサバと千切りキャベツを乗せてサバ丼にしたり、おにぎりの具にしたりするのも美味しそうです。焼いたサバとレタス、玉ねぎなどをパンに挟んだシンプルなサバサンドはトルコの名物。簡単に作れますし、おうちランチがいつもとは違った雰囲気で楽しめるのではないでしょうか。
こうして見るとサバは和風にも洋風にもアレンジしやすく、焼くだけでなく揚げても煮ても楽しめる食材であることがわかりますね。ママたちからのアドバイスを参考に、義母からもらったたくさんのサバを美味しく消費してくださいね。
文・AKI 編集・有村実歩