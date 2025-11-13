「2025-26 大同生命SVリーグ」の女子は15日（土）から16日（日）にかけて、計7つのカードが実施される。

◼️大阪マーヴェラス vs クインシーズ刈谷

©SV.LEAGUE

大阪MVは持ち前のブロックディフェンスが機能し、それが結果に現れてきている。前節のKUROBE戦は3－0、3－1で連勝。ようやく白星が先行した。粘り強くボールをつなぎ、リセ・ファンヘッケ、林琴奈が得点を量産。宮部愛芽世も調子を上げている。好調の刈谷はここまで4連勝中。Astemoと対戦した前節のGAME1は、２セットビハインドからの逆転勝ちで粘り強さを発揮した。ストレートで勝ったGAME2は、2本のサービスエースを決めたダニエル・カッティーノを中心に、サーブでリズムをつかんでいる。ともに6勝4敗。見どころ満載の一戦となるに違いない。

◼️デンソーエアリービーズ vs 埼玉上尾メディックス

©SV.LEAGUE

デンソーは過去6戦で1勝5敗。開幕3連勝と好スタートを切ったかに思われたが、ここに来て苦しい試合が続いている。前節はロザマリア・モンチベレル、サブリーナ・デジェズス・マシャドのブラジル人コンビに加えて新加入の蓑輪幸が見せ場を作ったものの、NEC川崎の牙城は崩せなかった。埼玉上尾は5勝3敗で現在5位。ターンオーバーを採用するため全ての試合が総力戦で、死に物狂いで白星をつかんでいる。岩澤実育、岳野ひかるの両リベロを中心に、チームのサーブレシーブ成功率45.0%はリーグトップ。岩崎こよみ、内瀬戸真実らベテランのリーダーシップにも注目したい。

◼️アランマーレ山形 vs 群馬グリーンウイングス

©SV.LEAGUE

A山形は、得点源のドンポーン・シンポーが負傷で離脱。チームを救ったのは、代わって入った若泉佳穂だ。岡山と対戦した前節のGAME2で23得点を奪い、POMに選ばれる活躍。嬉しい今季初勝利を挙げた。敵地に乗り込む群馬はここまで4勝6敗の9位。試合を重ねるごとにチーム力が向上しており、前節はSAGA久光をあと一歩のところまで追い詰めている。フルセットで惜敗したが、オリビア・ロジャンスキが72本のスパイクを放って28得点を決めるなど大暴れ。ナシア・ディミトロヴァも61.1%のアタック決定率をマークした。ともに上位進出に向けてきっかけをつかみたい一戦。行き詰まる攻防が見られそうだ。

◼️NECレッドロケッツ川崎 vs PFUブルーキャッツ石川かほく

©SV.LEAGUE

破竹の開幕10連勝で首位をキープ。NEC川崎に死角は見当たらない。前節も圧巻の内容でデンソーを退けた。ストレートで勝ったGAME2は、シルビア・チネロ・ヌワカロールがアタック決定率57.1%、16得点の活躍。佐藤淑乃は28本のサーブレシーブを受けながら、アタックだけで13得点を稼いだ。好セッターの中川つかさは、巧みなトスワークで個性豊かなアタッカー陣を操っている。対するPFUは前節、東レ滋賀に3－0、3－1で連勝。圧巻の攻撃力で、ホームの金沢市総合体育館に訪れたファンを魅了した。バルデス メリーサが2戦連続でアタック決定率40%超えの活躍。果たしてNEC川崎の独走に待ったをかけられるか。

◼️岡山シーガルズ vs ヴィクトリーナ姫路

©SV.LEAGUE

前節のGAME1で今季初勝利を挙げた岡山。オポジットの小松原凜香が19得点でチームを牽引した。バランスよくトスを配球したセッターの濱田真友、妹尾紗香も勝利に貢献。15歳のルーキーセッター佐原菜々花の出場にも期待が高まる。一方の姫路は、前節の埼玉上尾戦で1勝1敗の痛み分け。3－1で勝ったGAME2は、イタリア人のカミーラ・ミンガルディがブロック、サーブを含め36得点と躍動。4セットで78本のスパイクを放つタフネスぶりを見せつけた。リベロの福留慧美も抜群の守備力でチームを支えている。攻撃力の姫路と守備力の岡山。注目のほこたて対決は、どちらに凱歌が上がるか。

◼️SAGA久光スプリングス vs Astemoリヴァーレ茨城

©SV.LEAGUE

開幕3連敗からの7連勝。3位まで浮上するなど、SAGA久光の勢いが右肩上がりだ。しかし、簡単な戦いなど一つもない。前節の群馬戦もセットカウント3－1、3－2と耐えて凌いで粘り強く勝利をもぎ取っている。4連敗中のAstemoは浮上のきっかけをつかみたいところ。前節のGAME2は刈谷のブロックを崩せず、マッケンジー・メイのアタック決定率も37.5%に抑え込まれた。チーム全体で10本の被ブロックなど、改善しなければいけない課題も多い。しかも、11月29、30日の第8節までアウェーゲームが続く。特に次節の佐賀は移動距離が長く、コンディションの調整が最大のポイントになるだろう。

◼️東レアローズ滋賀 vs ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ

©SV.LEAGUE

東レ滋賀は前節のPFU戦で連敗。サーブレシーブが安定せず、アタッカーの攻撃力が生かせていない。それでも、GAME2は代わって入ったメンバーの活躍で第2セットを取り返すなど明るい材料はあった。キャプテンの深澤つぐみも開幕節以来となるベンチ入り。今後の巻き返しに期待がかかる。7勝3敗のKUROBEは、4位と好位置につけている。好調の要因は、サーブレシーブ成功率63.7%でリーグトップのリベロ浦山絢妃だ。さらにアイリス・ショールテンがサーブ効果率17.4%で2位。山口真季がブロック決定本数（セットあたり0.71本）で4位に入るなど、それぞれが持ち味を存分に発揮している。

■SVリーグ女子第6節 試合日程・放送情報・配信情報

大阪マーヴェラス vs クインシーズ刈谷

▼日時

GAME1：11月15日（土）12時05分～

GAME2：11月16日（日）12時05分～

▼会場

おおきにアリーナ舞洲

▼放送

GAME1: GAORA SPORTS

GAME2: GAORA SPORTS（録画）

▼配信

J SPORTSオンデマンド

デンソーエアリービーズ vs 埼玉上尾メディックス

▼日時

GAME1：11月15日（土）13時05分～

GAME2：11月16日（日）13時05分～

▼会場

宝来屋 ボンズアリーナ

▼放送

なし

▼配信

GAME1: J SPORTSオンデマンド、SVリーグFree Live GAME!

GAME2: J SPORTSオンデマンド

アランマーレ山形 vs 群馬グリーンウイングス

▼日時

GAME1：11月15日（土）14時05分～

GAME2：11月16日（日）13時05分～

▼会場

山形県総合運動公園総合体育館

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

NECレッドロケッツ川崎 vs PFUブルーキャッツ石川かほく

▼日時

GAME1：11月15日（土）14時05分～

GAME2：11月16日（日）13時05分～

▼会場

カルッツかわさき

▼放送

GAME1: J SPORTS 2

GAME2: なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

岡山シーガルズ vs ヴィクトリーナ姫路

▼日時

GAME1：11月15日（土）14時05分～

GAME2：11月16日（日）14時05分～

▼会場

山陽ふれあい公園総合体育館

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

SAGA久光スプリングス vs Astemoリヴァーレ茨城

▼日時

GAME1：11月15日（土）14時05分～

GAME2：11月16日（日）14時05分～

▼会場

SAGAアリーナ

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

東レアローズ滋賀 vs ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ

▼日時

GAME1：11月15日（土）15時05分～

GAME2：11月16日（日）15時05分～

▼会場

YMITアリーナ

▼放送

なし

▼配信

GAME1: J SPORTSオンデマンド

GAME2: J SPORTSオンデマンド、SVリーグFree Live GAME!