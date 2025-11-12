「ことでん」の愛称で知られる香川・高松琴平電気鉄道（高松市栗林町）の公式キャラクター「ことちゃん」が11月12日、公式「X」を更新。

同月11日にJR東日本「Suicaカード」の公式マスコット「Suicaのペンギン」が2026年度に卒業すると発表されたのを受け、ことでんの公式駅員でイルカのことちゃんは、同公式アカウントで「まさかの卒業、おつかれさまでした」とねぎらいつつ、「ぼくはイルカですが、ペンギン寄りなので代役可能です」とアピール。

同月12日の投稿では、Suicaのペンギンの卒業について「今朝、ことでんの経営陣がこれについて話してて」と報告。続けて「『あれほどのキャラでも卒業ってあるんだね、そっかー…』と目が合ったので、ぼくもいつまでことでんの駅員でいられるかわかりません」と投稿しました。

ユーザーからは「卒業しないで！」「ことちゃんがいないことでんなんて」「お願いだからずっといて」などと“残留”を希望する声と同時に「あえて内陸の鉄道会社に転職？」「FAしたら争奪戦になるのでは」「最近流行（はや）りの『FA宣言』でも出したら？」というコメントも挙がっていました。

