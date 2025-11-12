外為サマリー：一時１５４円３０銭まで上伸、リスク選好的なドル買い優勢 外為サマリー：一時１５４円３０銭まで上伸、リスク選好的なドル買い優勢

１２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５４円２９銭前後と前日の午後５時時点に比べ１０銭程度のドル高・円安となっている。



１１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５４円１６銭前後と前日に比べてほぼ横ばいだった。米労働市場の悪化懸念から一時１５３円６０銭台に軟化したものの、米政府機関の閉鎖解除期待を背景に持ち直した。



この日の東京市場のドル円相場は、前日の米債券市場がベテランズデーで休場だったことから手掛かり材料が乏しいなかでスタートした。ただ、米政府機関再開への期待が継続していることからリスク選好的なドル買い・円売りが入りやすく、午前９時５０分すぎには１５４円３０銭まで上伸した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５７９ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００２０ドル弱のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１７８円６７銭前後と同４０銭強のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS