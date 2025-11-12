描画速度10倍＆精度大幅向上！パオ・アット・オフィス Excel／Access用バーコード作成ツール「Barcode.Office ver 6.0」
パオ・アット・オフィスが、Excel／Access用バーコード作成ツール「Barcode.Office ver 6.0」を2025年11月12日にリリースしました。
描画方式を全面刷新し、描画速度が約10倍に向上したほか、コンビニバーコードなどの読み取り精度も大幅に改善されています。
プログラム開発者だけでなく、Excelを操作できるコンシューマ向けに低価格で提供されます。
価格：7,000円(税込7,700円)
リリース日：2025年11月12日(水)
「Barcode.Office」は、ExcelのシートなどにActiveXコントロールとして貼り付けて利用できるバーコード作成ツールです。
また、COMコンポーネントとして、プログラム(VBAマクロコード)のみでバーコードオブジェクトの生成から行うことも可能。
指定した高さ・幅サイズにピッタリのバーコードを出力でき、シンプルでわかりやすいサンプルも付属しています。
クリップボード非依存の”直接描画”方式へ刷新
ver 6.0では、これまでクリップボードを経由していた描画方式を、グラフィックスへ直接描画する方式に全面刷新しました。
これにより、描画速度が約10倍向上し、大量のバーコードを配置したページでも高速に処理できます。
また、出力デバイスの解像度に最適化した高精細レンダリングを実現し、読み取り精度が大幅に向上しました。
特に「標準料金代理収納用コンビニエンスバーコード」などの高密度バーコードで顕著な改善が見られ、実用レベルでの印刷・読み取りが可能になっています。
そのほか、Accessのレポート上での表示・印刷が安定動作するようになり、他のアプリケーションとのクリップボード競合も解消されました。
BAR_Color / BAR_BackColor プロパティに対応
バーの色(BAR_Color)と背景色(BAR_BackColor)をプロパティで設定できるようになりました。
プロパティウィンドウから直接色を変更でき、デザインの自由度が向上しています。
QRコード：バージョン「0=Auto(自動)」を追加
QRコードのバージョン設定に新しく「0: Auto」が追加されました。
データ量に合わせてQRコードのバージョンが自動決定されるため、バージョンとエラー訂正レベルを意識することなく利用できます。
表示の安定性を改善
Accessフォーム上でテキストボックスの文字色を白に設定した際に2次元バーコードが白く消える現象や、高速なマシン環境でExcel上に貼り付けた際にバーコードが表示されない場合がある問題などが改善され、安定性が向上しています。
対応バーコード
JAN-13、JAN-8、UPC-A、UPC-E
ITF、Matrix 2 of 5、NEC 2 of 5
NW-7(CODABAR)、CODE39、CODE93、CODE128
GS1-128(コンビニ向け標準料金代理収納用バーコード、医療用バーコード、食肉標準物流バーコード「基本バーコード」など)
郵便カスタマバーコード
QRコード、DataMatrix、PDF417
GS1データバー(標準型／限定型／拡張型)
Excelを使ったバーコードを作成する2つの方法
1. ドラッグ＆ドロップでExcelシートに貼り付け
バーコードをドラッグ＆ドロップでExcelシートに貼り付け、セルの値をバーコードに自動的に反映することができます。
2. VBAマクロでバーコードを生成
ExcelのVBAマクロで1からバーコードを生成し、Excelシート上に自在にバーコードを出力することも可能です。
製品サイトでは、試用版（バーコードに「SAMPLE」と出力）もダウンロードできます。
描画速度と精度が大幅に向上し、ExcelやAccessでのバーコード作成がより便利になるツールです！
パオ・アット・オフィスの「Barcode.Office ver 6.0」の紹介でした。
※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
