¥È¥è¥¿¤Î¡Ö¿·¡È3Îó¡¦7¿Í¾è¤ê¡É¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤¬¥¹¥´¤¤¡ª Àº×û¥Þ¥¹¥¯¡ßÁ´Ä¹4.7mµé¤Î¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¥¤¥¤¥µ¥¤¥º¡×¡ª ¡È¥µ¥é¥Ã¤È¡É°ìÉô²þÎÉ¤Î¿·¡Ö¥Î¥¢¡×²¿¤¬°ã¤¦¡©

¥°¥ì¡¼¥ÉÂÎ·Ï¤äÁõÈ÷¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¼Â»Ü
¡¡¥È¥è¥¿¤ÎÇä¤ì¶Ú¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Î¥¢¡×¡£2025Ç¯4·î¤«¤é9·î¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ112.2¡ó¤È¡¢Àª¤¤¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¿ê¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Î¥¢¤Ë2025Ç¯9·î2Æü¡¢°ìÉô²þÎÉ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ¹¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥È¥è¥¿¤Î¿·¡Ö¥Î¥¢¡¿¥ô¥©¥¯¥·¡¼¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¥È¥è¥¿¤Î¥ß¥É¥ë¥¯¥é¥¹¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ç¤¢¤ë¥Î¥¢¤Ï¡¢·»Äï¼Ö¡Ö¥ô¥©¥¯¥·¡¼¡×¤È¿Íµ¤¤òÆóÊ¬¤¹¤ëÇä¤ì¶Ú¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î²þÎÉ¤Ç¥Î¥¢¤Ï¡¢°ìÉô¥°¥ì¡¼¥É¤òÇÑ»ß¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î»ÅÍÍÊÑ¹¹¡¢Àè¿Ê±¿Å¾»Ù±çµ»½Ñ¤Î¶¯²½¤Ê¤É¡¢¼ÂÍÑÀ¤È²÷Å¬À¤ò¹â¤á¤ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ø¤È¾º²Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥°¥ì¡¼¥ÉÂÎ·Ï¤Ï¡¢É¸½à¥Ü¥Ç¥£¤Ç¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Î¡ÖG¡×¤È¡ÖZ¡×¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉG¡×¤È¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉZ¡×¤¬ÇÑ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡É¸½à¥Ü¥Ç¥£¤Î¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥°¥ì¡¼¥É¡ÖX¡×¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉX¡×¡¢¥¨¥¢¥í¥â¥Ç¥ë¤Ç¥ß¥É¥ë¥°¥ì¡¼¥É¤Î¡ÖS-G¡×¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉS-G¡×¡¢¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Î¡ÖS-Z¡×¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉS-Z¡×¤È¤¤¤¦ÂÎ·Ï¤Ë½¸Ìó¡£¤è¤ê¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Áª¤Ó¤ä¤¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁõÈ÷ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢S-Z¡¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉS-Z¤Ç¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿10.5¥¤¥ó¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥×¥é¥¹¡¢ÃÏ¥Ç¥¸TV¡¢ETC2.0¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤ËÊÑ¹¹¡£
¡¡X¡¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉX¤Ë¥ª¥×¥·¥ç¥óÁõÈ÷¤À¤Ã¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¡Ê½õ¼êÀÊÂ¦¡Ë¤ä¡¢¥É¥¢¥ß¥é¡¼¥Ò¡¼¥¿¡¼¤âÁ´¼ÖÉ¸½àÁõÈ÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¥³¥ó¥»¥ó¥ÈÁõÃå¼Ö¤Ø³°ÉôµëÅÅ¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¤òÄÉ²Ã¡¢¼Ö¤¤¤¹»ÅÍÍ¼Ö¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥í¡¼¥×»ÅÍÍ¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Àè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¤Ç¤Ï¡¢Á´¼Ö¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê¤À¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥¹¥Ý¥Ã¥È¥â¥Ë¥¿¡¼¡¢°Â¿´¹ß¼Ö¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥µ¥Ý¡¼¥È¥Ö¥ì¡¼¥¡Ê¸åÊýÀÜ¶á¼ÖÎ¾¡Ë¤¬É¸½àÁõÈ÷¤Ë¡£Àè¿Ê±¿Å¾»Ù±çµ»½Ñ¡Ö¥×¥í¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥¢¥·¥¹¥È¡×¤Ë¤Ï¡¢±¦º¸ÀÞ»þ¸ºÂ®»Ù±ç¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤¬¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ñ¡¼¥ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥·¥ã¥¤¥ó¡×¤«¤é¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Ñ¡¼¥ë¥Þ¥¤¥«¡×¤ËÊÑ¹¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Þ¥¤¥«¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡×¡Ö¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¥Ö¥í¥ó¥É¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡×¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Ñ¡¼¥ë¥Þ¥¤¥«¡×¡Ö¥á¥¿¥ë¥¹¥È¡¼¥à¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡×¡Ö¥¢¥Æ¥£¥Á¥å¡¼¥É¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥¤¥«¡×¡Ö¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¬¥é¥¹¥Õ¥ì¡¼¥¯¡×¤ÎÁ´4¿§¤ËÀ°Íý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤¬283Ëü300±ß¤«¤é377Ëü7400±ß¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤¬318Ëü2300±ß¤«¤é414Ëü9200±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡²þÎÉÁ°¤Î¥Î¥¢¤Ï¥°¥ì¡¼¥É¤¬Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡¢2WD¤È4WD¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤ÏE-Four¡Ë¡¢7¿Í¾è¤ê»ÅÍÍ¤È8¿Í¾è¤ê»ÅÍÍ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢»ÅÍÍ¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿ºÌ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î°ìÉô²þÎÉ¤Ç¿Íµ¤¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢¤è¤ê¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÁª¤Ó¤ä¤¹¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²þÎÉ¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤éÃå¼Â¤Ë´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¥Î¥¢¡£º£¸å¤â¥È¥è¥¿¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ß¥É¥ë¥¯¥é¥¹¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤È¤·¤Æ¹â¤¤¿Íµ¤¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£