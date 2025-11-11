「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１１日午後２時現在で、三菱地所<8802.T>が「売り予想数上昇」で２位となっている。



１０日の取引終了後に９月中間期連結決算を発表しており、売上高７４３２億４００万円（前年同期比１５．９％増）、営業利益１０７５億９０００万円（同７．７％増）、純利益５８０億７１００万円（同１６．１％増）となった。新規オフィスのリーシングや既存物件の賃料の増額改定、商業・ホテル事業の売り上げなどが総じて好調に推移し増収増益となったが、通期計画に対する営業利益の進捗率が３３％にとどまり、また、７～９月期は同６．０％営業減益となったことが、売り予想数の上昇につながっているようだ。なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高１兆８５００億円（前期比１７．１％増）、営業利益３２５０億円（同５．１％増）、純利益１９５０億円（同３．０％増）の従来見通しを据え置いている。



同時に、５月１２日に発表した６０００万株（自己株式を除く発行済み株数の４．８２％）、または１０００億円を上限とする自社株買いについて、取得を終了したと発表した。今回の自社株買いでは３３６０万５０００株を９９９億９９８４万円で取得し、その全株式を１１月２８日に消却する予定だが、追加の自社株買いが発表されなかったことも影響しているようだ。



出所：MINKABU PRESS