トヨタが“新”「”スライドドア”ワゴン」発表し話題に！ パカッと開く「2階建て仕様」＆広びろ内装の「タヌキ」に驚きの声！ グルグルシートもイイ“豪華車中泊モデル”波国の「プロエース ヴァーソ」とは

本気のキャンピング仕様！

2025年10月3日、トヨタのポーランド法人は、現地で開催されたキャンピングカー見本市にて、新型キャンピングモデル「プロエース ヴァーソ タヌキ」を発表しました。

装備や内装の充実ぶりに対して、多くのユーザーから関心の声が寄せられています。

その名もタヌキ！

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新「”スライドドア”ワゴン」です！ 画像で見る（77枚）

プロエースシリーズは、シトロエンやプジョー、フィアットなどを傘下に持つステランティスグループが設計・生産した車両を、トヨタの販売網で展開するOEM車です。

ボディタイプは多彩で、小型の「プロエース シティ」、中型の「プロエース」、大型の「プロエース マックス」をラインナップ。快適性を高めた乗用仕様として「ヴァーソ」も用意されています。

今回発表された「タヌキ」は、プロエース ヴァーソをベースにしたポップアップルーフ付きの2階建て仕様。広々とした内装と多彩な装備が特徴です。

乗車定員はフル装備状態で5名。キッチンモジュールを外すことで、さらに2名分のシートを追加可能。前席には回転機能が備わっており、後席との対面モードにも対応しています。

ベッドはキャビンに2名分、ポップアップルーフに2名分を設置。最大4名の就寝が可能です。

装備面では、1kWのIHクッキングヒーター、食器棚、シンク、10Lタンク（清水・排水）、LEDアンビエントライト、59L冷蔵庫（冷凍室付き）、USB充電ポート（タイプA・C）、最大1000W出力の230Vソケット、230Ahの予備バッテリー、200Wソーラーパネル、オーニングなどを搭載。

後輪にはエアサスペンションを採用し、積載量に応じた安定性と快適な乗り心地を実現。就寝時の水平出しにも有効で、キャンプ地での設営をサポートします。

展示車両はブラックとオフホワイトのツートーンでコーディネート。落ち着いた雰囲気と上質感を演出します。

注文はトヨタディーラーが窓口となり、改造は現地の事業社「AE Conversions」が担当。車両と架装の両方に、3年または100万kmのメーカー保証が付帯します。

※ ※ ※

ユーザーからは、「装備が本格的すぎて驚いた」「冷蔵庫が大容量なのが嬉しい」「これなら長期旅行も快適に過ごせそう」といった声が寄せられています。

特に、キッチンや電源周りの充実度に関心が集まっており、「キャンプだけでなく、災害時の避難車両としても使えそう」といった実用面での評価も見受けられます。

プロエース ヴァーソ タヌキは、独自の架装と装備で高い完成度を誇るキャンピングカー仕様。具体的な使い勝手や快適性に対する評価が多く寄せられており、今後の展開にも期待が高まっています。