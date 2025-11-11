ヨコオ<6800.T>が後場急伸している。同社はきょう正午ごろ、２６年３月期通期の連結業績予想を修正。営業利益の見通しは従来の３０億円から４０億円（前期比５．４％減）に引き上げた。



売上高予想も８４０億円から８７５億円（同５．６％増）に上方修正。上半期実績や第３四半期以降の受注見込み、想定為替レートを円安方向（１ドル＝１４０円から１４５円に修正）に見直したことに加え、主にＣＴＣ（主要製品：半導体検査用ソケット及びプローブカード）セグメントにおける増収及び製品ミックス改善に伴う利益率改善などが要因だとしている。



また、中間配当と期末配当をそれぞれ従来計画比１円増額の２５円にすることもあわせて発表。これにより、年間配当は５０円（前期は４８円）となる。



出所：MINKABU PRESS