南陽<7417.T>が大幅続伸している。同社は１０日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算とともに、取得総数７０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の５．６２％）、取得総額１１億円を上限とする自社株買いの実施を発表。あわせて今期の最終利益予想の引き上げと、期末配当予想の増額修正を公表した。これらを評価した買いが入ったようだ。



自社株の取得期間は１１日から２６年１１月１０日まで。取得完了後に消却株式数と消却日について公表する。通期の業績予想については売上高予想を従来の見通しから１０億円減額して３７０億円（前期比１．３％増）、最終利益予想を２億円増額して２０億５０００万円（同０．６％増）に見直した。最終利益は減益予想から一転、増益を計画する。期末配当予想は６円増額し４８円に見直した。年間配当予想は５８円（前期も５８円）となる。建設機械の販売部門で案件数が想定を下回っている一方で、レンタル機械の稼働率が好調を維持。投資有価証券の売却による影響を含め、業績予想に織り込んだ。９月中間期の売上高は１６９億１０００万円（前年同期比４．２％減）、最終利益は８億１４００万円（同１７．２％減）だった。



出所：MINKABU PRESS