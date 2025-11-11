日本ＣＭＫがカイ気配のまま上げ足加速、ｆｕｎｄｎｏｔｅ大株主浮上で株高思惑

日本ＣＭＫ<6958.T>が上げ足加速、カイ気配のまま４００円台後半に水準を切り上げている。自動車向けプリント配線板メーカーの最大手だが、２６年３月期は最終利益段階で従来計画を２０億円から３４億円（前期比１０％減）に大幅増額修正している。そうしたなか、投資運用会社のｆｕｎｄｎｏｔｅが１０日付で提出した大量保有報告書でＣＭＫの保有株比率が６．６６％と新たに５％を上回ったことが判明した。ｆｕｎｄｎｏｔｅは著名投資家の井村俊哉氏の助言に基づいた株式投資を行う日本株Ｋａｉｈｏｕファンドを運用していることで知られ、マーケットでもその動向に関心が高い。保有目的については、Ｋａｉｈｏｕの投資助言に基づき投資信託の信託財産の運用のため保有し、建設的な対話を前提としたＩＲ・資本効率・ガバナンスの高度化と企業価値向上を促すとしているが、受益者の利益を保全するため、保有目的を「重要提案行為を行う」に変更する場合があるとしており、これが足もとの株価を強く刺激する格好となっている。



出所：MINKABU PRESS