お迎え当初はサークルに引きこもり、「さみしそうな顔をしてる」と言われた保護犬。4年間愛情を注ぎ続けたら、少しずつ表情や態度が変化していって…？保護犬のビフォーアフターが感動を呼び、投稿は記事執筆時点で1万回再生を突破しています。

【動画：知人に『さみしそうな顔をしてる』と言われた保護犬→愛情を注いだ結果…４年後の『ビフォーアフター』】

「さみしそうな顔をしてる」と言われた保護犬

Instagramアカウント「eruza0203」に投稿されたのは、保護犬の「そら」ちゃんが飼い主さんのお家に迎えられてからの変化です。そらちゃんは1歳まで山で育った元野犬なので、人に慣れていないうえにとても怖がりだったそう。お迎え当初は１日中サークルに引きこもっていて、吠えることも遊ぶこともなかったといいます。

知人がお家に遊びに来た時には「さみしそうな顔をしてる犬だね」と言われ、飼い主さんはショックを受けたとか。「そらにとって我が家は楽しいところなのだろうか？」と不安を感じ、悩み続ける日々…。それでも飼い主さんは、そらちゃんが自分のペースで少しずつ変わっていってくれることを願って、愛情を注ぎ続けたそう。

4年間愛情を注ぎ続けたら…

そしてお迎えから約4年が経った今、そらちゃんはサークルの中に引きこもっていたことが嘘のように、お家の中を活発に動き回るようになっているそうです。先住猫さんともすっかり仲良しになり、2匹で楽しそうにじゃれ合って遊んでいることもあるとか。

最初は先住猫さんに怒られたり睨まれたりすると、すぐに落ち込んでしまっていたというそらちゃん。今では先住猫さんに甘噛みされたら犬パンチでやり返し、猫パンチされたら負けじと甘噛みし返すというように、対等にやり合えるようになっているそう。想像以上にたくましく成長した姿に、驚いてしまいますね！

表情の変化に感動！

そらちゃんのじゃれ方が激しすぎて、先住猫さんの毛が抜けてしまうことも…。そこで飼い主さんが叱ったらしょんぼりするかと思いきや、そらちゃんは首を傾げた後でイタズラっぽい笑みを浮かべたとか。全く反省していなさそうですが、お迎え当初とは別の犬のように明るい笑顔がたまらなく愛おしいです。

4年間でだんだん顔つきが変わって、「さみしそうな顔」を卒業したそらちゃん。その素敵な変化は、多くの人に感動を与えてくれることとなりました。これからもそらちゃんが飼い主さんや先住猫さんと一緒に、笑顔あふれる日々を過ごせますように。

この投稿には「いいお顔してますね」「可愛い」「幸せそう」「着実に愛情を感じてきた顔やね」といったコメントが寄せられています。

そらちゃんの可愛い姿、飼い主さんや先住猫さんとの心温まる日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「eruza0203」をチェックしてくださいね。

