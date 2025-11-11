「理想の時期や相手について、まだ深く考えたことはありません」──今年3月、成年会見に臨んだ秋篠宮家の長男・悠仁さまは、記者団から将来の結婚について尋ねられ、はにかみながらこう述べられた。1か月後に筑波大学への入学を控えたその胸は、新たな"出会い"への期待で膨らんでいたのかもしれない──。

【写真】筑波大学の学園祭を満喫する悠仁さま。他、女性に話しかけられる場面や夜遅くまでファミレスの前で会話をする悠仁さまなども

11月1日からの3日間、東京から約60km離れた茨城県つくば市にある筑波大学のキャンパスで、秋の一大イベントが開かれていた。

「11月1日からの3連休に、学園祭『雙峰祭』が開催されました。今年4月、晴れて"大学デビュー"を果たされた悠仁さまも、11月2日から来場されていた。カーキ色のパーカに黒のパンツ、黒のスニーカーという出で立ちの悠仁さまが数人のご学友と、バドミントンサークルの出店でピザを頬張っていらっしゃるのを見かけました。

午前と午後で一緒に回っていたご学友のグループが変わっていたのが印象的でしたね。黒髪で小柄のかわいらしい女性と一緒にいるのも見かけましたよ」（雙峰祭の参加者）

悠仁さまはその翌日も会場を訪れ、学園祭そのものが終了した後も、夜の深い時間帯までご学友とのおしゃべりに興じられていた。

「筑波大近くのファミレスで、大学生らしき集団が入り口付近にたまっていたのですが、その中に悠仁さまがいらっしゃったので驚きました。22時頃だったかな、悠仁さまは自転車に乗って、颯爽と帰っていかれました」（居合わせた客）

初参加が期待されていた秋の園遊会は"学業優先"のため見送られたものの、学生らしく、イベントを存分に満喫された悠仁さま。「雙峰祭」は筑波大の学生のみならず、周辺の住民やOB・OGなど例年約3万人が訪れるというが、悠仁さまはその会場で、かなりの人気者ぶりだったという。

「悠仁さまと出店に並ぶ列でたまたま一緒になったんですが、そのすぐ後ろに並んだ女子学生2人が"すごい！ うれしい！"と、興奮気味にささやき合っていたんです。また、悠仁さまの来店を大喜びしていた接客担当の女の子には、自ら"人が集まっちゃうから"と優しく諭していらっしゃいました。

ほかにも、頬を上気させ、ミニスカートをはいた新垣結衣似の女性に"悠仁さまですよね？"と声をかけられる場面もありました。その後、悠仁さまはツーショットの記念撮影に"全然いいですよ"という感じで、快く応じていたんです。面識のまったくなさそうな異性とも積極的に交流されていて、これまでのイメージとはギャップがあったので意外に感じましたね」（別の参加者）

※女性セブン2025年11月27日号