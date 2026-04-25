飛距離アップできるダウンスイングでのタメの解放とは 左腕はトップオブスイングから真下に下ろす動きだけでいい 左腕の動きについて説明すると、ゴルフスイングにおいて、右腕はバックスイングの時計盤での8時の位置以降とフォロースルーの4時の位置以降の「クラブの振り上げ」を担当しますが、左腕は「クラブの引き下ろし」を担当します。 ただし、ここで重要となるのが、左腕はあくまでも体の回転との共同作