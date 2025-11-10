【DB×トミカ】ドリームトミカに牛魔王の車とフリーザのポッドが新登場！
「トミカ」と漫画『DRAGON BALL』のコラボレーション第3弾となるドリームトミカに、「牛魔王の車」と「フリーザの小型ポッド」が新登場！ 一度は乗ってみたくなるあの乗り物をトミカで楽しもう。
☆鳥山明の魅力的なイラストを立体化した「ドリームトミカ」シリーズをチェック！（写真9点）＞＞＞
2024年に40周年を迎えた漫画『DRAGON BALL（ドラゴンボール）』は全世界累計発行部数2億6千万部超の大人気作。タカラトミーより、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」と『ドラゴンボール』がコラボレーションした「ドリームトミカ トミカ×ドラゴンボール」シリーズの第3弾が新登場する。
今回のラインナップは「牛魔王の車」と「フリーザの小型ポッド」の2種。
「牛魔王の車」はコミックス第2巻に登場した牛魔王の車は、悟空たちがフライパン山で牛魔王から譲りうけたもの。車体が地面から浮いている漫画の描写を再現するため、クリア（透明）なタイヤを使用している。
「フリーザの小型ポッド」は、コミックス第21巻のナメック星編にて初登場する強敵 ”フリーザ” が乗る小型ポッド。宙に浮いている様子を再現できるように台座が付属している。
どちらのアイテムも2025年11月15日（土）より、全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、専門店「トミカ・プラレールショップ」、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等にてリリースされる。
漫画家・鳥山明が描いた魅力的な乗り物をトミカとして商品化する「ドリームトミカ」ならではの味わいをぜひお手元でお楽しみあれ。
（C）バード・スタジオ／集英社
（C）TOMY
