11月28日（金）から発売

JRグループは2025年11月10日（月）、冬の「青春18きっぷ」を発売すると発表しました。

【画像】これが新しい「青春18きっぷ」のポスターです

「青春18きっぷ」では、JR全線の普通・快速列車の普通車自由席、BRT（バス高速輸送システム）、JR西日本宮島フェリーを、連続3日間または連続5日間利用できます。

3日間用は1万円。発売は11月28日（金）〜2026年1月10日（土）、利用は12月12日（金）〜2026年1月12日（月・祝）です。

5日間用は1万2050円。発売は11月28日（金）〜2026年1月18日（木）、利用は12月12日（金）〜2026年1月12日（月・祝）となります。

発売にあたり、姫新線の岩山〜新見間の写真を使用したポスターも全国の主要駅に掲出されます。

また、「青春18きっぷ」の利用者が本州〜北海道間を移動するときに便利な「青春18きっぷ北海道新幹線オプション券」も発売されます。

北海道新幹線の新青森〜木古内間と、道南いさりび鉄道の木古内〜五稜郭間が、1人片道1回使えます。値段は4650円です。

きっぷはいずれも、大人・子供同額です。利用開始日の1か月前から、全国のJR駅のみどりの窓口や自動券売機、旅行代理店などで販売されます。