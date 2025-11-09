テレビ朝日のスーパー戦隊シリーズ『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』に出演していた女優・今森茉耶が、11月9日放送分でオープニング映像から姿を消したことが話題となっている。

前日8日に未成年飲酒を理由に所属事務所から契約解除され番組から降板したのである。

「同作で一河角乃/ゴジュウユニコーン役で出演していた今森さんですが、9日放送のオープニング映像ではクレジットに彼女の名前はなく、当然キャスト紹介の映像からもいませんでした。ただ戦闘シーンでは“変身後”のスーツ姿のゴジュウユニコーンがいましたので、“今森さんだけ”が降りたということになります」（芸能記者）

歴史あるスーパー戦隊シリーズの50周年記念作品となった同作。その中で今森は、スーパー戦隊のレギュラー戦士では史上初となる“女性ブラック”に選ばれていたのだが……。

「9月に『週刊文春』で、今森さんとレッド役のスーツアクター・浅井宏輔との不倫疑惑が報じられました。“戦隊内不倫”などと騒がれましたが、そのときはまだ厳重注意で番組出演は継続されていました」（同前）

だが11月8日、新たな問題が発覚する。今森の飲酒疑惑である。

「彼女はまだ19歳。不倫騒動の際は浅井さんからの熱烈アプローチがあったため処分は厳重注意で済ませられましたが、今回ばかりは制作サイドを含めてかばえなかったということでしょう」（同前）

今森の降板に、ファンからは深い失望と悲しみの声が相次いでいる。

《ヒーローは辞めた後もヒーローだから 子供の夢だけは壊さないでほしい》

《引継ぎできる役者さん手配してプロット作り替えて交代劇やって…たいへんすぎる》

など不運を憂慮するユーザーも多い。芸能プロ関係者もこう語る。

「親子で見ている方も多いと思います。そのとき、どうして角乃がいなくなったのか、我が子に説明するのも心苦しいはずです。そうした保護者を含めた戦隊ファンに悲しみが広がっています」

だが、放送は来年2月まで続く。途中降板は今後のストーリーにも大打撃だ。

「今回はオープニング映像の編集と本編の出演シーンのカット程度で済みましたが、撮影済み分もずっとカットし続けるのか……。クリスマス商戦でのグッズ販売やヒーローショーにも影響してきそうです」（前出・芸能プロ関係者）

先月末、スーパー戦隊シリーズが『ゴジュウジャー』で終了することが報じられた。有終の美を飾るはずの作品での“汚点”は消えない――。