令和のIカップ超新星・山田あい「おなかを引き締めたくて、家でフラフープをひたすら回しています」
『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した山田あい
"Iカップの超新星"こと山田あいが、11月10日（月）発売『週刊プレイボーイ47号』でまたまたやってくれた！ 石垣島のギラついた太陽の下、超絶ボディが妖艶に輝く。唯一無二のグラビアンな姿は、何度だって見たくなる！
＊ ＊ ＊【お酒も控えてインドア生活】
――今、最も勢いのあるグラドル、山田あいちゃんがまたまた週プレに登場！ 今回の撮影ロケ地は沖縄の石垣島でした。
山田 初めて行った島で、とてもきれいな場所でした。最近はありがたいことに沖縄に行く機会が増えていて、先日も別のロケで日帰り撮影したばかり。きれいな海を見るのが好きなので、本当にうれしいです！
――海に入るのは好きですか？
山田 いえ、実はちょっと怖くて苦手なんです。急に深くなったりするじゃないですか。先がわからないから不安なんです。撮影のときは、浅い所にしかいないので大丈夫なんですが。
――泳ぎは得意ですか？
山田 スイミングスクールで習ったりはしていなくて、小学校のプール授業で練習していた程度。でもこう見えて私、ほぼ皆勤賞だったんですよ。
――意外とマジメ！ その頃から胸は大きかったんですか？
山田 ちっちゃくはなかったと思うんですが、大きいという記憶もなくて。中学生になったとき、思春期のせいか全体的に太ったんですよ。それで痩せて太ってを繰り返していたら、今のサイズになりました（笑）。
――今の体形はご自身ではどう思っていますか？
山田 むっちりしているなって（笑）。この間、おなかを引き締めたくてフラフープを買ったんですよ。ジムに通うのは面倒だから、今は家でフラフープを1日30分くらい回しています。
本当はもっとやりたいんですけどワンちゃんを飼っていて、回していると「何か面白そうなことをしているな」っていう顔で近づいてくるんですよ。だから強制終了！みたいな。
――もともと運動はしていたの？
山田 いえ、まったく。整体に行ったとき、先生に「全然筋肉がないね」って指摘されたほど。今はこうした運動もそうですし、当たり前のことをちゃんとしようっていうモチベーションになっているんです。
――当たり前のこと？
山田 脱いだ服を床に放置しないとか、部屋の掃除をちゃんとするとか。あとはお酒を飲んで帰ってきて、なんの肌ケアもしないまま寝るのをやめようとか。最近、引っ越したこともあって、いいかげんな生活を改善しようと思っているんです。だから今は部屋がとてもきれいですよ（笑）。
――食生活は？
山田 今はなるべくウーバーイーツも頼まず、自炊するようにしています。これまでは脂っこいものばっかり食べていたので、食生活もちゃんとしようと思って。
――昨年12月にグラビアデビューして以降、怒濤の勢いで活躍されていますが、グラビアの楽しさと難しさを教えてください。
山田 楽しいところは、いろんな衣装を着られたり、自分では行かない場所に連れていってもらえること。写真を撮られることも好きなので、とても自分に合っている仕事だと思っています。反対に難しいところは、やっぱりカラダづくり。それまで何もしていない素のままだったので......。
――休日は何をしていますか？
山田 家にいることが多くて、最近は映画『ワイルド・スピード』シリーズを見ることにハマっています。出演者のサン・カンさんがカッコ良くて、気がついたらどっぷり沼っていました。
――インドア派なんですね？
山田 前までは外でお酒を飲むことが好きだったんですが、今はもう全然。こういう生活もいいなって思っています。最近は寝るときにアイマスクをしているんですよ。スマホをいじらなくていいですし、ぐっすり寝られるから、本当にオススメです！
――今後グラビア撮影で行ってみたい所は？
山田 大自然に行きたい。でも、草むらに水着で寝転ぶとすぐかゆくなっちゃうんですよね。虫も苦手ですし......。やっぱり海かな！
●山田あい
2003年9月11日生まれ 東京都出身
身長160cm B90 W60 H90
血液型＝A型
趣味＝旅行、写真撮影、調味料探し、ダーツ
○昨年冬に本格的にデビューしたばかりのIカップの超新星。ゴージャスボディが各グラビア誌から注目を浴びている。
公式X【@yamadaaiii0911】
公式Instagram【@_.yamada.aiii._】
