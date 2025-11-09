滅多にイタズラをしないという柴犬さん。飼い主さんを襲ったまさかの惨劇と、叱られてしまった時の可愛すぎるリアクションを捉えた光景は記事執筆時点で10万回を超えて表示されており、多くのコメントが寄せられることとなりました。

滅多にイタズラしない犬が…

Xアカウント『@Ronbon_k』に投稿されたのは、柴犬「ろん」くんの犯行現場。

普段は、滅多にイタズラすることがないというろんくん。しかし、この日はほんのちょっぴり…ろんくんの中の小悪魔が顔を出してしまったようです。

お母さんに叱られた時にみせた『まさかの反応』に爆笑

廊下に置かれていた段ボール、そしてその中に入っていたのであろう新聞紙が外に出され、ビリビリに破かれていた現場を目撃したという飼い主さん。

飼い主さんのリアクションにより、どうやら犯犬は現場に戻らずにはいられなかったようで…。

そろりそろりと、飼い主さんの前に現れたというろんくん。

状況について問い詰められると…『僕の中の悪魔よどうして…』もしくは『誰がこんなことを…』なんて言わんばかりの表情を浮かべながら、その現場を唖然と見つめていたそう。

実行犯であり主犯犬でありながら、なぜか被害者かのような表情で現場を見つめるろんくん、イタズラをやり慣れていないことがわかるその振る舞いは多くの人々をほっこりと和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「はい、やったのはボクです」「突風が吹いたんだよね」「その時の僕はいません。追及しないでください」「許しちゃいます」「かわいいｗｗ」などのコメントが寄せられています。

甘えん坊で笑顔が素敵な男の子の日常

2020年8月16日生まれのろんくんは、とっても甘えん坊で表情豊かな男の子。お散歩とお芋とお手製ジャーキーが大好きで、ちょっぴり苦手なトリミングも頑張れる勇敢な一面も。

ご家族に溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすろんくんのお姿は、日々多くの人々に柴犬の魅力やたくさんの笑顔を届け続けています。

