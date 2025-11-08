¡Ö15Ç¯Á°¤ËÂß¤·¤¿30Ëü±ß¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¡Ä¿ÆÂ²¤Î¼Ú¶âÌäÂê¤ËÇº¤àÁêÃÌ¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹Â³¡¹
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î½»µÈÈþµª¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤ÎÀ¸¥ï¥¤¥É¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖBlue Ocean¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË 9:00¡Á11:00¡Ë¡£Ëè½µ¶âÍËÆü¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÂô°æÀ½Ìô presents ¥ª¥È¥Ê¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤âÁêÃÌ¼¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¤ªÇº¤ß¤ò¡¢Blue Ocean¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¡Ö¿ÆÂ²´Ö¤Î¼Ú¶âÊÖºÑ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÁêÃÌ¡ä
¤ª¶â¤ÎÌäÂê¤ÇÁêÃÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£15Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë±ù¤Ë30Ëü±ß¤òÂß¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌóÂ«¤Ï¡Ö3¥õ·î¤ÇÊÖ¤¹¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¿ô²ó¡Ö¤â¤¦¾¯¤·ÂÔ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤ÎÏ¢Íí¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï²»º»ÂÁ¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÇìÉã¤ä½ÇÊì¤Ë¿ô½½Ëü±ß¡Á¿ôÉ´Ëü±ß¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã¯¤Ë¤âÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
±ù¤Î±ü¤µ¤ó¤Ï»ñ»º²È¤ÎÌ¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ãù¶â¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢±ü¤µ¤ó¤Ï¼Ú¶â¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤âÉ×¤¬ÄêÇ¯Âà¿¦¤·Ç¯¶âÊë¤é¤·¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤í¤½¤íÊÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ºÅÂ¥¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£±ü¤µ¤ó¤Ë¸À¤¨¤ÐÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÉ×¤¬Æâ½ï¤ÇÇìÉã¤ä½ÇÊì¤Ë¼Ú¶â¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÃÎ¤ê¡¢Î¥º§¤Ç¤â¤µ¤ì¤¿¤éº¤¤ë¤¿¤á¡¢Ã¯¤â¸À¤¨¤º¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£
²þ¤á¤Æ±ù¤ËºÅÂ¥¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ±ü¤µ¤ó¤Ë¡¢Àö¤¤¤¶¤é¤¤ÏÃ¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ³§¤µ¤ó¤Ê¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡© ²¿¤«ÎÉ¤¤ÊýË¡¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ö
¤³¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î½»µÈ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¥¸¥ì¥ó¥Þ¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡×¤È¶¦´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½»µÈ¤Ï¡¢ÊÖºÑ¤òµá¤á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤È¡¢ºÊ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç±ù¤¬Î¥º§¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤ÎÎ¾Êý¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö»ä¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î±ù¤Ã»Ò¤µ¤ó¤Ë¡¢¤â¤¦1²óÀµ¼°¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤´É×ÉØ¤½¤í¤Ã¤Æ²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÇËÜÅö¤ËÊÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ØÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤ÆÇ¯¶âÊë¤é¤·¤À¤·ÊÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÇÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é¡ØºÊÍÍ¤Ë¸À¤¦¤è¡Ù¤È¡£¤³¤ì¤Ï¶¼¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡© ¤Ç¤â¸À¤¦¤«¤Ê¡×¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¤½¤Î¤ª²Ç¤µ¤ó¤ËÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢Á´Éô¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡×¤È¤â»ØÅ¦¡£Â¾¤Î½ÇÉã¤ä½ÇÊì¤ÈÁêÃÌ¤¹¤ë¼ê¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¡¢Í¾·×¤ËÊÖ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¶â³Û¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿ôÉ´Ëü±ß¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡Ä¡Ä¡×¤ÈÁêÃÌ¼Ô¤Î¿´¾ð¤òÃúÇ«¤Ëµâ¤ß¼è¤ê¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë·Ð¸³ÃÌ¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤ÎÁêÃÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÉô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡±ü¤µ¤ó¡¦¿ÆÀÌ½¸¤á¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤¹¤ë
»ä¤âÁ´¤¯Æ±¤¸¤³¤È¤¬Í¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î¾ì¹ç¤ÏºÊ¤Î±ù¤Ã»Ò¤Ç¤·¤¿¤¬50Ëü±ßÂß¤·¤Þ¤·¤¿¤¬Á´¤¯ÊÖ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢»ÅÊý¤Ê¤¯Â¾¤Î¿ÆÀÌ¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡¢Â¾¤Î¿ÆÀÌ¤«¤é¤âÂß¤·¤¿¤È½Ð¤¿¤Î¤Ç¡¢±ù¤Ã»ÒÉ×ÉØ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¿ÆÀÌ½¸¤Þ¤Ã¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£±ü¤µ¤ó¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¼Ú¶â¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤òÌä¤¤µÍ¤á¤ë¤È¥«¡¼¥É¤ä¤é¥µ¥é¶â¤ä¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡Ä¡Ä¡£
ËÜ¿Í¤Ï¡¢¼Ú¤ê¤Æ¡¦ÊÖ¤¹¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÂ¿½ÅºÄÌ³¼Ô¤Ç¤·¤¿¡£·ë¶É±ù¤Ã»Ò¤ÏÎ¥º§¡¢ÇË»º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ÆÂ²¤Ø¤Î¼Ú¶â¤ÏËè·î¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¿ôÀé±ß¤º¤Ä¤È¾¯³Û¤Ç¤¹¤¬É¬¤ºËè·îÊÖ¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤Î±ù¤Ã»Ò¤µ¤ó¤â¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤éÉ½¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ÚÆþ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯³§¤µ¤ó¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡Ê¤â¤Á¤í¤ó±ù¤Ã»Ò¤µ¤ó¤Î±ü¤µ¤ó¤â´Þ¤á¤Æ¡Ë¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÁ¦¤á¤·¤Þ¤¹¡£ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÎÉ¤¤²ò·è¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê60Âå ÃËÀ¡Ë
¢¡¸µÂ¿½ÅºÄÌ³¼Ô¤ÎºÊ¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¤¹¤°¤Ë¤ª²Ç¤µ¤ó¤Ë¸À¤¦¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤«¤é¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤ËËÄÂç¤Ê¼Ú¶â³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö±ù¤Ã»Ò¤µ¤ó¤¬Î¥º§¤µ¤ì¤¿¤é¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¤è¤ê¤â¡¢¼Ú¶â¤Ç¼è¤êÊÖ¤·¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤¦¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤¹¤°¤ª²Ç¤µ¤ó¤Ë¸À¤¦¤Ù¤¤Ç¤¹¡£ÌÂ¤¦»þ´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤¦¤Á¤ÎÃ¶Æá¤Ï¡¢»ä¤ËÆâ½ï¤Ç10Ç¯´Ö¼Ú¶â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÍÆ¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¤¬¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê¸ÂÄê¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ä¥²¡¼¥à¤Î²Ý¶â¤Ê¤É¡¢¼Â¤Ë¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿¼Ú¶â¤Ï300Ëü±ß¡£È¯³Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ¸Å¤Î²È¤ò¹ØÆþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¡¢¤É¤³¤Î¶ä¹Ô¤Ç¤â¥í¡¼¥ó¤¬ÁÈ¤á¤º¡¢Éã¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬ÃÏÊý¶ä¹Ô¤Î¤ª°Î¤¤¤µ¤ó¤Ç¤½¤Á¤é¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤â¥í¡¼¥ó¤¬ÁÈ¤á¤º¡¢¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢Ã¶Æá¤Ë¼Ú¶â¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â10Ç¯´Ö¤À¤é¤À¤é¤È¡£
¤¹¤°¤ËÃ¶Æá¤Î¿Æ¤ËÏÃ¤·¡¢²ÈÂ²²ñµÄ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ã¶Æá¤Î¿Æ¤¬¼Ú¶â¤ò°ìÉôÎ©¤ÆÂØ¤¨¤Æ¤¯¤ì¡¢´°ºÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÎ¥º§¤»¤º¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤ª¶â¤Ï»ä¤¬¥¬¥Ã¥Á¥ê´ÉÍý¤¹¤ë¤È¸À¤¦·Á¤Ç¡¢²È·×¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤Á¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎ¥º§¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï´é¤â¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¤Ï¤é¤ï¤¿¤¬¼Ñ¤¨¤¯¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤º¤Ã¤ÈñÙ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤º¤Ã¤Èµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ë¤âÈó¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ú¶âÈ¯³Ð¢ªÎ¥º§¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¡£¤â¤·±ù¤Ã»Ò¤µ¤ó¤¬Î¥º§¤µ¤ì¤Æ¤â¼«¶È¼«ÆÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ·ë¶É¤Î¤È¤³¤í²ò·è¤ÏÉ×ÉØ¤Ç¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê40Âå ½÷À¡Ë
¢¡Âß¤·¤¿Â¦¤¬¡ÖÊÖ¤»¡×¤È¶¯¤¯¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢¼Ú¤ê¤¿Â¦¤ÏÊÖ¤¹¤Ä¤â¤ê¤¬¤Ê¤¤
»ä¤â·»¤Ë¿ôÉ´Ëü±ßÂß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¿ô½½Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼Ú¶â¤¬¤¢¤ê¡¢ºÛÈ½½ê¤«¤é¼«Âð¤Îº¹¤·²¡¤µ¤¨ÄÌÃÎ¤¬Íè¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£·»²Ç¤«¤éÁêÃÌ¤¬¤¢¤ê¡¢ÊÛ¸î»Î¤ò¸Û¤¤¡¢³ÆºÄ¸¢¼Ô¤µ¤ó¤Ë½ô¡¹³ÎÇ§¡£Áí³Û¿ôÉ´Ëü±ß¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤Ç1,000Ëü±ß¶á¤¤¶â³Û¤Ç¤·¤¿¡£¶âÍø¤â¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢
¡ »ä¤ÎÎ©ÂØ¤Ç°ì³çÊÖºÑ¡£
¢ Äã¶âÍø¤â¤·¤¯¤ÏÌµ¶âÍø¤ÎºÄ¸¢Àè¤Ë¤Ï¡¢Ä¹´üÊ¬³ä¤Î2ËÜÎ©¤Æ¤Ç¼«¸ÊºÆÀ¸¥×¥é¥ó¤ò¼Â»Ü¡£
¸½ºß¤Ï10Ç¯·×²è¤Î2Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢ÊÖºÑ¤òËè·î¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£·»É×ÉØ¤ÏÎ¥º§Ä¾Á°¤Þ¤Ç¹Ô¤¡¢²¿¤È¤«»ý¤Á¤³¤¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤Á¤ç¤¦¤ÉºòÆü¡¢¤Þ¤¿25Ëü±ß¤Î¼Ú¶â¤¬È¯³Ð¤·¡¢Ï¢ÂÓÊÝ¾Ú¤ÎÊì¤Î¼Â²È¤ËºÄ¸¢¼Ô¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤â²¿¤È¤«²ò·è¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò´Å¤ä¤«¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¼Ú¶â¤·¤Æ¤¤¤ëËÜ¿Í¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤¬¡ÖÊÖ¤»¡×¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ÊÖ¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âËè·î¶â³Û¤ò·è¤á¤Æ¡¢ÊÖ¤¹ÊÊ¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¡¢ÀäÂÐ¤ËÊÖºÑ¤·¤Þ¤»¤ó¡£
30Ëü±ßÂß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢±ù¤Ã»Ò¤µ¤ó¤¬¤´·ëº§¤µ¤ì¤Æ¤´²ÈÄí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ëè·î1Ëü±ßÊÖºÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢30¥õ·î¡¢2Ç¯È¾¤ÇÊÖºÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤â¤·»ä¤ÇÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸Î©¾ì¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
¡ Î¾¿Æ¤ä¿ÆÀÌ¤äÂ¾¤Î¤´·»Äï¤Ê¤É¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¡£
¢ªÂ¾¤Î¿ÈÆâ¤Ë¤â¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ±ù¤Ã»Ò¤µ¤ó¤´ËÜ¿Í¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¡£
£ ±ù¤Ã»Ò¤µ¤ó¤Î±ü¤µ¤Þ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¡£
¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¿Ê¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¤Î¾ì¹ç¡¢²¼¼ê¤·¤¿¤éÂ¾¤Î¼Ú¶â¤Ê¤É¤¢¤ë¤È¡¢ÌÜ¤âÅö¤Æ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Î¥º§¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Ú¶â¤·¤ÆÊÖºÑ¤»¤º¡¢¤½¤ì¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤º¤ËÆ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦±ù¤Ã»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¥¬¥Ä¥ó¤ÈÂÐ±þ¤·¤Ê¤¤¤È¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤Ï±ù¤Ã»Ò¤µ¤ó¤Î±ü¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸·¤·¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢±ù¤Ã»Ò¤µ¤ó¤è¤ê¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤Ã¶Æá¤µ¤ó¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤ÇÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤Æ¡¢Æ¨¤²¤º¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤«¤É¤¦¤«¡¢É×ÉØ¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£»ä¤Ê¤é¡¢¸À¤ï¤º¤Ë¤Ê¤¢¤Ê¤¢¤Ë¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢ËÜ¿Í¤È±ü¤µ¤Þ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê40Âå ÃËÀ¡Ë
¢¡Í§¿Í¤Ø¤ÎÂß¶â·Ð¸³¼Ô¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
»ä¤Ï¡¢Í§¿Í¤Ë¤ª¶â¤òÂß¤·¤¿¤±¤É¸½ºß¤âÁ´³Û¤ÏÊÖ¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÍ§¿Í¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é½õ¤±¤¿¤¯¤ÆÂß¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢ÊÖºÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¤³¤Á¤é¤«¤éÏ¢Íí¤·¤Ê¤¤¸Â¤êÍ§¿Í¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢ÊÖºÑ¤¬ÂÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÀâÌÀ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç½ù¡¹¤Ë»ä¤â¡Ö¿Í¤Î¤ª¶â¤ò²¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹¬¤¤¡¢¤½¤ÎÍ§¿Í¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÏ¢ÍíÀè¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÏºÇ½ª¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÍ§¿Í¤Ø¡ÖÊÖºÑ¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤âÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¤ªÊì¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤Í¡×¤È¶¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÍâ·î¤«¤é¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤¹¤¬ÊÖºÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤â¡¢ËÜÅö¤ËÊÖºÑ¤òË¾¤à¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¶¼¤·¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢±ù¤Ã»Ò¤µ¤ó¤Ë¤³¤Î¤Þ¤ÞÌ¤ÊÖºÑ¤¬Â³¤¯¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö±ü¤µ¤ó¤ØÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤â¤ª¶â¤¬ÊÖºÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê30Âå ½÷À¡Ë
¢¡É×¤Î±£¤ì¼Ú¶â¤ò·Ð¸³¤·¤¿½÷À¤ÎÁÊ¤¨
Ã¶Æá¤¬¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤ËÆâ½ï¤Ç¼Ú¶â¤òºî¤ê¡¢µÁÊì¤äµÁÉã¤âÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤º¡¢È¯³Ð¤·¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÊÛ¸î»Î¤ËÁêÃÌ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦²ù¤·¤µ¤È¡¢µÁÍý¤Î¿Æ¤äÃ¶Æá¤òÁþ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤»ÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢±ü¤µ¤Þ¤Ë¤ÏÏÃ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÇÎ¥º§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÊÛ¸î»Î¤ËÌ±»öºÆÀ¸Ë¡¤òÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤ë¤«ÁêÃÌ¤Ç¤¹¡£Áá¤¤¤Û¤¦¤¬ÀäÂÐ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¡Ê50Âå ½÷À¡Ë
¢¡¼Ú¶â¤Î»ÈÅÓ³ÎÇ§¤ò¤¹¤ë
¼Ú¶âÆÄÂ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤º²¿¤Ë»È¤Ã¤¿¤«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°¤¤¤³¤È¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ì¤ÐÂçÄñ¡¢¼ò¡¢½÷¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤¤¤«¤Ë¼¤á¤µ¤»¤ë¤«¤ò³§¤ÇÃÎ·Ã¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¼¤á¤µ¤»¤ë¤Î¤¬Àè·è¤Ç¤¹¡£Ãí°ÕÅÀ¤Ï±ü¤µ¤ó¤Ë¸«±É¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁêÃÌÁê¼ê¤òÃ¯¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¤Ï¿µ½Å¤Ë¡£¡Ê50Âå ÃËÀ¡Ë
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Blue Ocean
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË9:00¡Á11:00
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§½»µÈÈþµª
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ http://www.tfm.co.jp/bo/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@BlueOceanTFM https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12635
